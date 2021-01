Aufgaben aus Austria

Sebastian Firnhaber (links) ist neu im DHB-Mittelblock. © dpa

Neuss.Er hatte es geahnt, eher weniger befürchtet. Und so überraschten Bundestrainer Alfred Gislason die Defensiv-Probleme, die er da von seiner Mannschaft sah, nun wirklich nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass es im Handball für den 61-Jährigen vermutlich ohnehin nichts Verblüffendes mehr gibt. Oder etwas, das ihn gar aus der Ruhe bringt. Er hat ja längst alles erlebt in seiner ereignisreichen Karriere, weshalb ein mit 37:26 gewonnenes EM-Qualifikationsspiel mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Österreich kaum nachhaltig in Erinnerung bleiben dürfte. Zumindest nicht langfristig.

„Nicht eingespielt“

Kurzfristig gesehen zählt natürlich der Erkenntnisgewinn. Und der Fakt, dass die deutsche Mannschaft mit einem weiteren Erfolg am Sonntag (18.10 Uhr) in Köln über das Team aus der Alpenrepublik bereits seine Teilnahme an der Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei perfekt machen kann. Früh im Jahr wäre damit ein großes Ziel erreicht – und zwar unter suboptimalen Umständen.

Im Duell mit Österreich zeigte sich aber eben auch, dass die neuformierte Abwehr noch nicht steht, was sie nach wenigen Trainingseinheiten aber auch noch nicht kann. Insofern waren die Probleme erwartbar, nein, sie hatten etwas von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Denn eine Mauer, wie die Defensive des DHB-Teams stets genannt wird, lässt sich eben nicht in kurzer Zeit bauen. Zumindest keine stabile – und erst recht keine neue.

Doch genau dazu ist der Bundestrainer nach den ganzen Absagen gezwungen, im Mittelblock verteidigen nun Johannes Golla und Sebastian Firnhaber anstellte des perfekt harmonierenden Duos mit Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek. „Wir haben unsere Torhüter ein paar Mal zu viel im Stich gelassen. Es war zu sehen, dass wir nicht ganz eingespielt sind“, sagte Gislason, an dem es nun liegt, bis zum WM-Start am 15. Januar gegen Außenseiter Uruguay eine halbwegs verlässliche und funktionierende Defensive zu formen. Die Deutschen haben also trotz des Sieges in Austria ein paar Aufgaben für die Abwehr mitbekommen.

Rückraum-Hüne Julius Kühn sprach deshalb zwar von einem „positiven Auftakt“ in die WM-Vorbereitung, nachdem die Mannschaft zuvor „sehr, sehr viel Taktik“ trainiert habe. Er mahnte aber ebenso „genügend Fehler“ an. Gerade bei dem „Prunkstück“. Also dem, „das es mal war.“ Und jetzt nicht mehr ist.

Doch woher sollen die Sicherheit, das blinde Verständnis, das Wissen um das Handeln des Kollegen auch kommen? In dieser Konstellation ist die Mannschaft seit dem 3. Januar zusammen, weshalb die Frage nach den Möglichkeiten bei der Weltmeisterschaft in Ägypten auch immer eine Frage der Zeit ist. Am Ende lässt sich alles auf einen einzigen und ganz einfachen Punkt reduzieren: Je schneller sich die Deckung stabilisiert, desto erfolgreicher kann das Team in Nordafrika sein. Die gute Nachricht: Das wissen die Deutschen. Und sie arbeiten daran. Täglich. Mit Gier. Mit Freude. Mit Leidenschaft.

Eine Garantie für Erfolg ist das trotzdem nicht. Denn irgendwo gibt es immer irgendwelche Grenzen. Natürlich bei der Zeit, aber eben auch bei der Qualität.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021