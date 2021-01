Aufstieg weiterhin das Ziel

Lampertheim.Voller Tatendrang hatte Dieter Petermann im Sommer vergangenen Jahres sein Amt beim Frauenhandball-A-Ligisten FSG Lola begonnen. Er wollte die Spielgemeinschaft aus TV Lampertheim und Tvgg Lorsch in die Spitzengruppe der Liga führen und perspektivisch oben angreifen. „Dieses Ziel haben wir weiterhin“, betont Petermann, der auch klar stellt: „Natürlich werde ich meinen Vertrag hier verlängern. Wir haben gemeinsam noch viel vor.“

Dass aktuell eher Funkstille zwischen Trainer und Mannschaft herrscht, das ist von Petermann so gewollt: „Natürlich haben wir losen Kontakt, aber nachdem wir eine wirklich gute Vorbereitung absolviert haben, in toller Verfassung waren und dann auch nach der ersten Unterbrechung uns weiter fit hielten, ist der jetzige Lockdown für mich eine Phase, die man nicht überfrachten sollte. Derzeit herrscht das Motto ,still ruht der See‘“, erläutert der B-Lizenzinhaber, schiebt aber gleich nach: „Sobald das Training wieder erlaubt ist, werden wir auch wieder loslegen.“

Damit rechnet Petermann im Laufe des März, spätestens im April. Bis dahin wird der 60-Jährige auch auf sein Trainerhonorar bei den Lolas verzichten: „Das versteht sich für mich von selbst. Ich leiste in dieser Zeit kaum etwas, da kann ich doch von einem Verein, der keinerlei Einkünfte hat, nicht erwarten, dass er mich bezahlt.“

Dabei legt Petermann seine Hände trotz des Lockdown nicht in den Schoß. Er treibt die Planungen für die nächste Runde voran und bastelt an der Zukunft der FSG. „Mein Ziel ist es, die Mannschaft in die Bezirksoberliga zu führen. Da gehört sie mit diesem Spielerinnenpotenzial hin. Wir wissen aber auch alle, dass zu einem Aufstieg auch immer etwas Glück dazugehört.“

Wenn es nach dem erfahrenen Coach geht, der in der Vergangenheit schon viele höherklassige Teams bis in die Oberliga trainierte, dann dauert sein Engagement bei den Lolas so lange, bis er die Mannschaft in der Bezirksoberliga etabliert hat. „Wenn es perfekt läuft, dann steigen wir auf, ich führe das Team zu einem sicheren Mittelfeldplatz und dann wäre mein Auftrag erledigt“, schmunzelt er. Bislang ist sein Engagement auf drei Jahre ausgelegt, „aber im Trainergeschäft weiß man nie. Mal ist es nach eineinhalb Jahren zu Ende, mal erst nach fünf“. Zufrieden ist er mit dem Kader, den er auch nach der Corona-Pause wohl komplett beisammen haben wird: Etwa 20 Spielerinnen stehen auf dem Papier, dazu kommt mittelfristig wieder Yvonne Höbel, die Mutterfreuden entgegenblickt. „Eigentlich haben wir schon zu viele Spielerinnen für eine Mannschaft“, rechnet Petermann. Daher beschäftigt er sich mit dem Gedankenspiel, eine zweite Mannschaft zu melden: „Die müsste dann aber außer Konkurrenz in der B-Liga spielen, damit auch immer wieder Spielerinnen, die in der Ersten weniger Spielanteile haben, aushelfen können. So wäre ein reger Austausch möglich.“

Lust ist ungebrochen

Gleichzeitig hält er aber auch Ausschau nach möglichen Ergänzungen, die eventuell den Kader noch anwachsen lassen, so dass eine komplette zweite Mannschaft zu bestücken wäre. „Das ist aber alles noch nicht fix. Vielleicht dauert es auch noch ein Jahr, ehe wir eine Zweite melden“, so Petermann.

Für den Trainer-Routinier ist es in erster Linie wichtig, zu beobachten, wie seine Spielerinnen durch die Pandemie kommen: „Das ist ja auch beruflich und familiär häufig eine Belastung. Aber was ich bei allen Gesprächen bislang herausgehört habe ist, dass alle richtig Lust haben, wieder Handball zu spielen. Und auch ich vermisse es, nicht mit der Mannschaft in der Halle stehen zu können. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht.“ me

