Auftrag an den Rückraum

Stockholm.Am Ende wollten alle nach einer Europa-Rundreise über Trondheim, Wien und Stockholm nur noch nach Hause. Es stehen in diesem Handball-Dauerzirkus schließlich schon die nächsten Aufgaben für die Spieler der deutschen Nationalmannschaft an. Nach acht EM-Partien in zweieinhalb Wochen geht es bereits am Wochenende in der Bundesliga weiter, am Samstag steht gar das Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten TSV Hannover-Burgdorf und dem Spitzenreiter THW Kiel an. Die Show muss eben weitergehen – doch auch wenn die Profis alle müde sind, traten sie die Heimreise von der Europameisterschaft zumindest mit einem guten Gefühl an.

Mit einem 29:27-Sieg über Portugal sicherte sich der Weltmeister von 2007 am Samstag den fünften EM-Rang, einen Tag später ging es von Stockholm aus zurück nach Deutschland. Die Profis haben ein paar Tage frei, Christian Prokop steckt hingegen schon mitten in der Analyse. Und eine erste Erkenntnis ist keine ganz neue. „Im Rückraum haben wir gegenüber den Medaillenkandidaten das größte Potenzial“, sagte der Bundestrainer nach einer EM, die für Hendrik Pekeler mit der Wahl zum besten Abwehrspieler des Turniers endete.

Präsident Andreas Michelmann verlieh der Mannschaft die Note „2+“ – was dann aber doch ein wenig verwunderte. Denn auch wenn das ersatzgeschwächte Team viel aus seinen Möglichkeiten machte, verpasste es dennoch das angestrebte Halbfinale. Und das müsse, wie Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen sagte, „immer unser Anspruch sein. Und dazu sind wir auch in der Lage. Wir haben genug Spieler, die sich in der Bundesliga jede Woche beweisen.“ Keine Frage: Der 24-Jährige strebt immer nach dem Höchsten – und vor allem weiß er: Wer sich klein macht, wird auch schnell klein.

Gegen Schweden und Slowenien

Mit den Olympischen Spielen in Tokio bleibt den Deutschen in diesem Jahr aber noch eine weitere – und vor allem sportlich deutlich bedeutungsvollere – Chance auf eine Medaille. Immer vorausgesetzt, der WM-Vierte setzt sich im April in der Qualifikation durch, in der die Deutschen nach einigen Irrungen und Wirrungen nun Klarheit über ihre Gegner haben. Bisher war DHB-Vize Bob Hanning davon ausgegangen, dass bei einem ausbleibenden norwegischen EM-Titelgewinn die europäischen Quali-Gegner Schweden und Portugal heißen. Doch nun sind es Schweden und Slowenien. Dazu kommt der Dritte der Afrikameisterschaft Algerien.

