Aus Leichtigkeit soll kein Leichtsinn werden

Mannheim.Die Souveränität, mit der die HSG Mannheim in der Frauenhandball-Badenliga von Sieg zu Sieg eilt, ist beeindruckend. Aber genau darin sieht Trainer Siggi Oetzel eine Gefahr: „Leichtigkeit darf nicht in Leichtsinnigkeit und Nachlässigkeit übergehen“, warnt er eindringlich. „Es gibt keine Selbstläufer. Wir müssen weiter unsere Leistung bringen.“

Dabei ist sich Oetzel sehr wohl bewusst, dass seine Mannschaft in allen Spielen erst einmal die Favoritenrolle inne hat. So auch am Samstag (19 Uhr) gegen die HG Königshofen/Sachsenflur. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt schon auf das Spitzenspiel gegen Nußloch zu schauen. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen“.

Gegen Königshofen/Sachsenflur gewannen die Seckenheimerinnen das Hinspiel nach anfänglichen Schwierigkeiten noch sicher mit 32:18, bekamen die beiden Zähler aber am grünen Tisch wegen des Einsatzes einer nicht spieleberechtigten Spielerin wieder aberkannt. Mit einer stabilen Leistung wie zuletzt beim 33:16-Kantersieg gegen den TSV Amicitia Viernheim, sollte die HSG aber auch gegen die Gäste aus dem Taubertal nichts anbrennen lassen.

Selbst die personelle Situation, die diesmal etwas angespannt ist, ist für Siggi Oetzel kein Problem: „Wenn es schlecht läuft, haben wir zwar nur zwei Auswechselspielerinnen, aber das darf uns nicht stören. Wir sind dennoch Favorit und nehmen das auch an.“ Mit Martina Koch, Lea Ziegler und Nathalie Schützdeller drohen gleich drei Stützen auszufallen. „Unser Kader ist nicht sonderlich groß, aber das können wir alles noch verkraften“, so der Coach.

Einen Sieg hat auch der TSV Amicitia Viernheim fest eingeplant, der am Samstag (18 Uhr) beim Vorletzten TSV Rintheim ran muss. Allerdings ist noch gut in Erinnerung, wie sich die Südhessinen beim 25:24 im Hinspiel strecken mussten. Trainerin Steffi Dietrich fordert von ihrer Mannschaft gegenüber der Schlappe gegen die HSG Mannheim eine stabilere Vorstellung und vor allem eine Reduzierung der technischen Fehler. Mit dem angestrebten Auswärtssieg könnten die Viernheimerinnen sich wieder ein positives Punktekonto verschaffen und ihren fünften Rang untermauern.

Während die SG Heddesheim spielfrei ist, muss die HG Saase beim Tabellenvierten TSV Rot ran. HG-Trainer Carsten Sender hofft, dass seine Mannschaft die guten Trainingsleistungen nun auch im Spiel abrufen kann. me

