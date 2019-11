Auswärts ein Punktelieferant

Hardheim.Es bleibt dabei: Die Handballer des TV Friedrichsfeld sind auswärts eine Klasse schlechter als zu Hause. Auch beim Schlusslicht TV Hardheim musste sich das Badenliga-Team von Trainer Marco Dubois geschlagen geben, verlor mit 24:31 (14:15).

„Das war natürlich ganz und gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, ärgerte sich auch TVF-Sprecher Florian Kuhn nach der weitesten Auswärtsfahrt der Saison. „Die 31 Gegentore sind viel zu viel. So kann man hier nicht gewinnen. Die Deckung hat nicht funktioniert, und in der Folge kamen dann auch die Torhüter nicht richtig ins Spiel“, musste Kuhn erkennen.

Immerhin gestalteten die Friedrichsfelder die erste Hälfte noch offen und blieben in Schlagdistanz. „Rund lief es auch da schon nicht, so richtig schlimm wurde es erst in der zweiten Hälfte“, musste Kuhn mit ansehen, wie die keinesfalls übermächtigen Hardheimer, deren Leistungsträger Robin Steinbach kaum zu stoppen war, von 15:14 auf 21:15 (36.) erhöhten. „Das war ganz bitter“, so der TVF-Sprecher. Hardheim bestrafte in dieser Phase jeden Fehler der Gäste eiskalt und baute danach den Vorsprung sogar auf 27:20 aus, was neun Minuten vor dem Ende die Entscheidung war.

„Jetzt gilt es, aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich dann ganz konzentriert auf das nächste Wochenende vorzubereiten“, richtete Kuhn seinen Blick gleich wieder nach vorn: Am nächsten Samstag kommt die SG Heddesheim zum Derby in die Lilly-Gräber-Halle – und da wollen die Friedrichsfelder wieder zeigen, dass sie zu Hause jeden Gegner der Liga schlagen können.

SG Heddesheim – Wiesloch 29:24

Es war das erwartet harte Stück Arbeit für die ersatzgeschwächten Heddesheimer. „So deutlich, wie es das Ergebnis aussagt, war das Spiel nicht“, gab auch der Sportliche Leiter der SGH, Thomas Schmid, zu. Von Beginn an gingen beide Teams hohes Tempo, wobei die Gastgeber nach dem 2:2 von einigen Patzern Wieslochs sowie von zahlreichen Paraden von Torhüter Kevin Mzyk begünstigt, sich über 12:7 (16.) bis zur Pause auf 19:12 absetzten.

Eine Vorentscheidung war das aber noch nicht: Wiesloch kam mit viel Elan aus der Kabine. Die TSG verkürzte mehrfach auf drei Tore, Heddesheim schaffte es nicht mehr, davonzuziehen. Erst die letzten beiden Traffer von Philipp Badent vom 27:24 zum 29:24-Endstand brachten Gewissheit. „Dieser Sieg war enorm wichtig für uns. Damit haben wir uns im vorderen Drittel festgesetzt und können ohne großen Druck die nächsten schweren Aufgaben zuerst in Friedrichsfeld und dann gegen Tabellenführer Knielingen in Angriff nehmen“, atmete Schmid durch.

Viernheim – Heidelsheim/H. 32:28

Erleichterung auch bei den Südhessen, die mit dem Erfolg gegen Heidelsheim ihren zweiten Sieg in Folge feierten und sich auf Platz neun verbesserten. Viernheim dominierte von Beginn an und lag Mitte der zweiten Hälfte mehrfach mit acht Toren in Führung. Erst in der Schlussphase gelang den Gästen nach dem 31:24 (53.) etwas Ergebniskosmetik. me

