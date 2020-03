Auswärtsmisere soll enden

Mannheim.Irgendwann muss beim TV Friedrichsfeld doch der Knoten platzen: Die Badenliga-Handballer von Trainer Marco Dubois haben bislang noch keinen einzigen Punkt in fremder Halle geholt, aber vielleicht klappt es ja am Samstagabend (18 Uhr) im Derby bei der SG Leutershausen II?

„In dieser Runde werden wir auswärts sicherlich nicht mehr in die Favoritenrolle schlüpfen. Aber Derbys haben ja ihre eigenen Gesetze, vielleicht bedeutet das für uns, dass wir endlich Punkte holen können“, sagt Florian Kuhn, Sprecher der Friedrichsfelder. „Unser Coach hat die Mannschaft wieder sehr gut vorbereitet. Wir fahren nach Leutershausen, um zu gewinnen“, gibt er sich kämpferisch und zuversichtlich.

Wiedersehen mit Ex-Spielern

Allerdings haben die Friedrichsfelder Respekt vor den Gastgebern: „Für mich ist Leutershausen stärker, als es der aktuelle vorletzte Rang aussagt“, betont Dubois. Schließlich stehen im Kader der SGL einige gestandene Badenliga-Spieler, darunter mit Marcel Koch und Felix Hildenbeutel zwei Akteure, die in der Vergangenheit schon das Friedrichsfelder Trikot getragen haben. „Man kennt sich. Überraschungen wird es in diesem Spiel keine geben“, erklärt Kuhn, der die Stärke der Bergsträßer vor allem im Kollektiv sieht: „Das ist eine homogene Mannschaft und ich bin mir auch sicher: Absteigen wird die SGL nicht.“

Dabei haben die Leutershausener nur einen Punkt Vorsprung auf Schlusslicht HSG St. Leon/Reilingen. Aber Kuhn sieht das Potenzial der Mannschaft von Trainer Roger Grössl als wesentlich größer an. Indes rechnet der TVF-Sprecher nicht damit, dass der Gegner Verstärkung aus der ersten Mannschaft erhält: „Dafür ist Leutershausen nicht unbedingt bekannt.“

Wie sich die personelle Situation bei den Friedrichsfeldern gestaltet, entscheidet sich kurzfristig: Die zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Niki Hoffmann und Raimonds Trifanovs sollten aber wieder in den Kader rücken. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Daniel Schweizer, bei Jochen Zimmer muss abgewartet werden, wie er mit der gerissenen Strecksehne im Finger klar kommt. Zudem fehlten unter der Woche einige angeschlagene Spieler im Training. „Aber das geht zur Zeit wohl jeder Mannschaft so“, will Kuhn das nicht überbewerten.

Ihren positiven Trend fortsetzen will der TSV Amicitia Viernheim: Mit dem Rückenwind von fünf Siegen in Folge erwarten die Südhessen am Samstag (19.30 Uhr) die abstiegsbedrohte HG Oftersheim/Schwetzingen II. „Wir dürfen uns von der Tabelle nicht blenden lassen“, fordert Viernheims Coach Christian Müller. „Die HG ist besser, als es der drittletzte Rang aussagt.“ Selbst ist er natürlich mit Platz drei sehr zufrieden: „Wenn wir am letzten Spieltag auf die Tabelle schauen und immer noch dort stehen, können wir zufrieden sein.“ Gleichzeitig weiß er die Situation auch korrekt einzuschätzen: „Die Liga ist extrem eng beisammen. Wenn man zwei Spiele verliert, rutscht man gleich wieder ab.“

Diesen möglichen Abwärtstrend möchte die SG Heddesheim verhindern: Dazu ist allerdings am Sonntag (17.30 Uhr) ein Heimsieg gegen den Tabellenzweiten SG Heidelsheim/Helmsheim Pflicht. Nachdem es zuletzt eine 20:27-Schlappe gegen Oftersheim/Schwetzingen setzte, hofft die SGH trotz personeller Probleme auf eine positive Reaktion.

