Badent überzeugt mit 13 Treffern

Heddesheim.Achtbar geschlagen haben sich die Handballer der SG Heddesheim bei ihrem Oberliga-Auswärtsspiel beim TSV Zizishausen. Dass es am Ende eine 25:29 (12:12)-Niederlage für das Schlusslicht setzte, war in erster Linie der dünnen Personaldecke geschuldet. „Ohne den verletzten Martin Doll, ohne Marlon Lierz und Christian Fendrich fehlten einfach die Alternativen, um über eine Stunde dagegenzuhalten“, so der Sportliche Leiter der Nordbadener, Thomas Schmid.

In der ersten Hälfte waren beide Teams auf Augenhöhe, die Führung wechselte mehrfach. Erst nach dem Seitenwechsel setzte sich Zizishausen – begünstigt durch zwei Zeitstrafen der SGH – von 13:13 auf 19:13 (39.) ab. Für die Moral der Heddesheimer spricht, dass sie zehn Minuten vor dem Ende noch einmal auf vier Tore verkürzten (27:23), aber näher kam man in der Schlussphase auch durch Pech bei einigen Pfostentreffern nicht mehr heran. Ein Sonderlob verdiente sich Phillip Badent, der 13 Treffer markierte. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019