Bestätigt: Löwen schicken Drittliga-Mannschaft nach Kielce

Mannheim.Im Terminstreit zwischen der Europäischen Handball-Föderation (EHF) und den Rhein-Neckar Löwen hat es keine Einigung gegeben. Der deutsche Handball-Meister wird zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Vive Kielce seine Drittliga-Mannschaft schicken. Der Club bestätigte in einer Pressemitteilung Informationen des "Mannheimer Morgen", der über diese Option zuvor exklusiv berichtet hatte. Die Partie in Polen findet am 24. März statt, am gleichen Tag sind die Löwen aber in der Bundesliga beim THW Kiel gefordert. "Uns bleibt nach dieser Ansetzung nichts anderes übrig, als unsere zweite Mannschaft nach Polen zu schicken", sagte Löwen-Managerin Jennifer Kettemann. Die EHF hatte zuvor versucht, die Löwen zu einem Verzicht auf das Heimrecht im Rückspiel zu verzichten und deshalb vorgeschlagen, dass die Badener zuerst zuhause spielen. Der Verband hatte als Termin den 21. März genannt. Der Bundesligist verweist darauf, dass er am 21. März keine Halle hat und hatte angeboten, direkt nach der Partie in Kiel nach Kielce zu reisen und dort am 25. März zu spielen. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt.

Der THW Kiel, der von der Problematik ebenso betroffen ist, hat einem Tausch des Heimrechts mit Pick Szeged unterdessen zugestimmt.

(Artikel wurde nach der Bestätigung durch die Rhein-Neckar Löwen aktualisiert)