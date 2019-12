Kumamoto.Ab jetzt werden die deutschen Handballerinnen erst recht eine Dinah Eckerle in Topform benötigen. Nach dem perfekten Start in die WM in Japan wartet am Dienstag (12.30 Uhr) Dänemark als Handball-Schwergewicht auf die DHB-Auswahl. Seit 19 Jahren gab es keinen deutschen Sieg mehr in einem Pflichtspiel gegen Dänemark.

Wenn diese schwarze Serie beendet werden soll, braucht die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener die außergewöhnliche Qualität ihrer Torhüterin. „Hinten Beton anrühren und die Dänen an uns abprallen lassen“, gibt Eckerle selbst als Marschroute für die kommende Partie vor. Dass die Abwehr im bisherigen Turnier derart gefestigt auftrat, liegt zu großen Teilen an der 24-Jährigen.

Eckerle mit überragenden Reflexen

Mit 1,70 Metern ist Eckerle für eine Torhüterin ungewöhnlich klein. Aber was sie nicht mit ihrer Körpergröße abwehrt, kompensiert sie durch überragende Reflexe. „Mit einer überragenden Dinah Eckerle hinten drin kann nicht so viel passieren“, lobte Groener. In Japan spielt Eckerle erst ihr zweites großes Turnier von Beginn an. Von anfänglicher Nervosität war bei ihr nichts zu spüren. Allerdings wird sich erst gegen Dänemark, Welt- und Europameister Frankreich sowie Asienmeister Südkorea zeigen, wie weit die Keeperin des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim schon ist.

„Die, die jetzt kommen, haben’s in sich“, sagt Groener über die nächsten Gegner. Steht die deutsche Abwehr kompakt und stabil, dürften auch Dänemarks Top-Spielerinnen wie Anne Mette Hansen und Stine Jörgensen Probleme bekommen. Knüpft dahinter auch Torhüterin Eckerle an ihre bisherigen Turnierleistungen an, könnte es auch mit einem Sieg klappen. Dieser wäre ein großer Schritt auf dem angepeilten Weg in Richtung Hauptrunde. Dafür muss mindestens der dritte Gruppenplatz her.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2019