Bildungsreise nach Japan

Anzeige

Hamburg.Deutschlands Handballer wollen in Fernost beim ersten Wiedersehen mit ihrem Ex-Coach Dagur Sigurdsson zu einem verschworenen Team zusammenwachsen. Nach der enttäuschenden Europameisterschaft Anfang des Jahres sollen bei einer Japan-Reise die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass es für die Auswahl im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark wieder besser läuft. Am besten so wie bei der Europameisterschaft 2016, als das DHB-Team unter Sigurdsson den Titel holte. Nun stehen zwei Tests gegen Japan an, für das der isländische Coach Deutschland verließ.

Der Tross um Bundestrainer Christian Prokop reiste bereits am Donnerstag nach Fernost. Am heutigen Mittwoch (11.30 Uhr) steht in Tokushima das erste Spiel gegen die Nationalmannschaft Japans an, am Samstag (8 Uhr) folgt das zweite Kräftemessen mit dem Team von Prokops Vorgänger Sigurdsson. Die Heimreise ist für den Sonntag geplant.

Pekeler gespannt auf Gegner

„Ich bin gespannt, was er aus den Japanern gemacht hat“, sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler. Sigurdsson hatte das deutsche Team nicht nur zum EM-Triumph 2016 geführt, im gleichen Jahr holte Deutschland auch Olympia-Bronze bei den Spielen in Rio de Janeiro.