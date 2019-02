Bitterer Abend für Viernheim

Viernheim.Große Enttäuschung herrschte am Wochenende bei den Badenliga-Handballern des TSV Amicitia Viernheim: Im Heimspiel gegen die SG Stutensee-Weingarten setzte es eine 32:33 (17:19)-Niederlage, womit die Südhessen hinter den Konkurrenten zurück auf Tabellenplatz elf rutschen.

„Natürlich hatten wir uns viel mehr vorgenommen. Das war heute ganz bitter“, meinte TSV-Amicitia-Trainer Frank Herbert im Anschluss. Der Coach setzte diesmal nur auf acht Feldspieler, setzte Patrick Unger und Leon Schaal nicht ein, Dominik Seib saß krank auf der Bank und Tobias Seel stand angeschlagen erst gar nicht im Kader. Da auch die Gäste nur mit einem Mini-Aufgebot von acht Feldspielern angereist waren, sollte die Kraft keine entscheidende Rolle spielen.

Bis zum 14:14 (24.) entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wechselnden Führungen. Vor allem Viernheims Achse mit Jannik Geisler und Julius Herbert war sehr dominant und von Stutensee nicht in den Griff zu bekommen. In der Folge gerieten die Gastgeber allerdings in Unterzahl und hatten mit einem 0:4-Lauf eine richtig schwache Phase. Und auch wenn sein Team zur Pause wieder auf 17:19 dran war, konnte Frank Herbert nicht zufrieden sein. „19 Gegentore in einer Hälfte sind entschieden zu viel. Wir hatten extreme Probleme, wenn Stutensee den siebten Feldspieler brachte“, erkannte der Trainer.

Nach dem Seitenwechsel geriet Viernheim mit 19:24 (37.) ins Hintertreffen, zeigte aber Moral und kämpfte sich wieder heran. „Die Mannschaft hat sich gewehrt und die Defensive wurde stabiler“, so Frank Herbert.

Beim 28:29 (53.) war der Anschluss geschafft und in der umkämpften Schlussphase hatten die Südhessen gleich dreimal die Chance zum Ausgleich. „Leider hat es nicht geklappt und dann ist uns auch die Zeit davongelaufen“, ärgerte sich der Viernheimer Trainer, der viel zu viele individuelle Schwächen in der Deckung ausmachte: „Stabilität erhielten wir erst, als wir mit Philipp Oswald und Julius Herbert im Mittelblock agierten.“

Auch auf der Torhüterposition versuchte er Impulse zu setzen, fing mit Dennis Hoffmann an, wechselte, nachdem dieser etwas glücklos agierte, früh zu Patrick Koch. Aber auch er erwischte keinen guten Tag – wie zu viele Viernheimer Spieler an diesem Abend.

St. Leon/R. – Friedrichsfeld 29:21

„Wir hätten noch Stunden spielen können und es wäre nicht besser geworden. Das war ein gebrauchter Tag“, meinte Florian Kuhn, Sprecher der Friedrichsfelder, nach der deutlichen Schlappe. Die Gastgeber zogen durch den Erfolg wieder am TVF (8.) vorbei auf Platz sechs.

Schon der Auftakt ging für das Team von Trainer Marco Dubois daneben, mit 1:5 (7.) und 2:7 (10.) lagen die Gäste zurück und konnten auch in der Folge nie ernsthaft Paroli bieten. „Wir haben es nicht geschafft, den nötigen Druck auf die HSG-Deckung auszuüben. Zu allem Überfluss haben wir auch noch alle drei Strafwürfe, die wir bekamen, vergeben“, fasst Kuhn den verkorksten Abend zusammen. Da auch die eigene Abwehr nicht konsequent genug war – obwohl die Friedrichsfelder wieder in Bestbesetzung spielten – nahm die Niederlage ihren Lauf. Beim 13:23 (39.) lag der TVF erstmals mit zehn Toren hinten, was die frühe Entscheidung bedeutete. me

