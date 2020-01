„Bock auf Stutensee“

Mannheim.Eine Negativserie wird reißen, wenn am Sonntagabend um 18 Uhr der TV Friedrichsfeld bei der SG Stutensee-Weingarten antritt. Auf der einen Seite warten die Friedrichsfelder immer noch auf ihren ersten Auswärtspunkt in dieser Saison, die Gastgeber sind indes seit fünf Spielen ohne Zähler geblieben und als Viertletzter inzwischen in Abstiegsgefahr geraten.

„Es ist eigentlich immer die gleiche Leier: Wir wollen endlich auswärts etwas holen, fahren nach Stutensee, um zu gewinnen, und so weiter, und so weiter“, fehlen selbst dem Friedrichsfelder Sprecher Florian Kuhn inzwischen die Worte, angesichts der Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Zur Erinnerung: In heimischer Halle hat das Team von Trainer Marco Dubois noch keinen einzigen Punkt abgegeben, zuletzt den Tabellenführer TV Knielingen mit einem 27:22 gestürzt. „Man könnte jetzt natürlich sagen, dass eine Mannschaft, die gegen den Tabellenführer gewinnt, auch in Stutensee gewinnen muss. Aber so leicht ist es bei uns leider nicht“, erklärt Kuhn, der aus dem jüngsten Auftritt Hoffnung für die jetzige Aufgabe schöpft: „Ich denke, dass dieser hart erkämpfte Sieg gegen Knielingen der Mannschaft zusätzlichen Rückenwind gibt. Wir fahren jetzt nach Stutensee und haben richtig Bock auf dieses Spiel.“

Viernheim will nachlegen

Nachlegen heißt es am Sonntagabend (18 Uhr) für den TSV Amicitia Viernheim im Derby bei der SG Leutershausen II. „Wir haben uns durch den Sieg gegen St. Leon etwas Luft verschafft, müssen jetzt aber dran bleiben“, fordert Viernheims Trainer Christian Müller. Dabei warnt er davor, die Drittliga-Reserve der SGL zu unterschätzen: „In dieser Mannschaft ist mehr Potenzial, als es die Platzierung aussagt.“ Als Siebter mit 14:16 Punkten ist Viernheim noch lange nicht aus dem Schneider, der Viertletzte Stutensee hat 12:18 Zähler und auch Leutershausen (9:21) traut Müller eine Siegesserie zu. „Da muss man schauen, wie die Vereinsinteressen liegen, ob man die zweite Mannschaft als Unterbau in der Badenliga unbedingt halten möchte und dafür auch Spieler aus der dritten Liga abstellt“, könnte sich der TSV-Amicitia-Trainer vorstellen, dass es im Kader der Bergsträßer zu Überraschungen kommen könnte.

„Wir tun aber ohnehin gut daran, uns auf unsere Leistung zu konzentrieren. Mit treten mit dem nötigen Respekt, aber auch mit breiter Brust dort an.“ Und mit einem recht dünnen Kader: Neben den vielen Verletzten fehlten unter der Woche auch noch einige Akteure berufsbedingt im Training.

Bereits am Samstagabend (19.30 Uhr) muss die SG Heddesheim beim abstiegsbedrohten TV Hardheim ran und möchte dabei den 24:22-Hinspielsieg wiederholen. Dazu bedarf es aber einer konsequenteren Spielweise als zuletzt in der zweiten Hälfte gegen Leutershausen – zumal Hardheim heimstark ist. me

