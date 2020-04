Bundestrainer ohne Nationalmannschaft

Frankfurt.Alfred Gislason hatte für diese Woche Pläne. Von Freitag bis Sonntag wollte der Bundestrainer der deutschen Handballer mit der DHB-Auswahl das Olympia-Ticket lösen und damit ein neues Kapitel in seiner Erfolgskarriere beginnen. Doch statt mit seinen Schützlingen in Berlin eine Handball-Party zu feiern, ist der 60 Jahre alte Isländer auf seinem Hof im 50-Seelen-Ort Wendgräben bei Magdeburg durch die Corona-Krise zur Tatenlosigkeit verurteilt. „Ich hatte mir das natürlich anders erträumt. Diese Zwangspause hat niemand vorhersehen können“, sagt der Nordeuropäer.

Nach einer etwa achtmonatigen Auszeit hatte der frühere Erfolgstrainer des SC Magdeburg und des deutschen Rekordmeisters THW Kiel am 6. Februar voller Enthusiasmus und Elan die Nachfolge des beurlaubten Christian Prokop angetreten. „Nach drei, vier Monaten hatte ich von der Pause die Schnauze voll. Ich habe gemerkt, was für ein wichtiger Bestandteil meines Lebens der Handball ist und wie schön es ist, mit einer Mannschaft zu arbeiten“, sagte Gislason damals bei seiner Vorstellung.

Die Pandemie hat aus seinen Traum-Job vorübergehend einen sportlichen Alptraum gemacht. Das am 13. März gegen die Niederlande geplante Debüt fiel aus, Olympia wurde auf 2021 verlegt, und eine Rückkehr zur Normalität ist derzeit nicht absehbar. „Natürlich hoffe ich, dass wir im Sommer einen Lehrgang mit der Nationalmannschaft hinbekommen“, sagte Gislason. „Aber ob das klappt, weiß ich nicht. Keiner weiß doch, was auf uns zukommt.“

Trotz der Ungewissheit bereitet er sich auf die Zeit nach der Krise vor. Das nächste Großereignis ist Stand jetzt die WM im Januar 2021 in Ägypten. Um bei der Endrunde dabei zu sein, muss sich der WM-Vierte und EM-Fünfte Deutschland in zwei Spielen gegen die Ukraine durchsetzen. „Das ist eine gute Mannschaft, die ein bisschen anders spielt als die meisten Teams“, berichtete Gislason. „Aber wir gehen trotzdem als Favorit in diese Begegnungen.“

Schwierige Situation

Wann die für Anfang Juni geplanten Duelle steigen, ist ebenso unklar wie ein Termin für die Olympia-Ausscheidung. „Das ist schwierig für alle – vor allem für die Sportler, die nicht einmal trainieren können. Aber das ist nun einmal die Situation“, sagte Gislason. „Derzeit ist es wichtiger, dass die Ansteckungskurve so niedrig wie möglich gehalten wird.“

Bis er so richtig loslegen kann, vertreibt sich der Bundestrainer die Zeit in Haus und Garten, wo Gislason hunderte Rosensorten und eine Streuobstwiese angelegt hat. „Und natürlich versuche ich, so wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben wie möglich, damit man sich nicht ansteckt.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020