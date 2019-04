Chauffeur der Handball-Stars

berlin/Gliwice.Dieser Wunsch war nicht verhandelbar. Als die deutsche Handball-Nationalmannschaft kurz vor der Heim-WM im Januar ihr Berliner Quartier am Potsdamer Platz bezog, stand für die Spieler fest, dass auch ihr Busfahrer bei ihnen wohnen soll. Schließlich ist Rainer Bauer aus Bürstadt für sie nicht nur der Mann, der sie zum Training, zur Halle, zum Flughafen oder wie vorgestern zum Empfang bei Bundeskanzlerin Angela Merkel chauffiert. Der 58-Jährige gehört zum Team hinter dem Team, ist stets als Helfer zur Stelle und noch dazu immer für einen Scherz zu haben. Kurzum: Einen gefühlt dauerhaft gut gelaunten Zeitgenossen wie ihn hat praktisch jeder gerne um sich herum.

„Rainer versucht, immer alles möglich zu machen“, weiß Kreisläufer Hendrik Pekeler die Hilfsbereitschaft des Busfahrers zu schätzen – zumal er ihn schon seit ein paar Jahren kennt und somit ziemlich genau weiß, was ein Handballer so an Bauer hat. Denn als der jetzige Kieler noch das Trikot der Rhein-Neckar Löwen trug, war Bauer auch schon sein Chauffeur. „Ich kann wirklich nur Gutes über ihn sagen“, meint Pekeler, ehe ihm mit einem Augenzwinkern doch noch etwas in den Sinn kommt, was ihm nicht gefällt: „Wenn Rainer am Steuer sitzt, kann sich jeder sicher sein, dass er zielsicher den Stau findet.“

Bauer nimmt den kleinen verbalen Seitenhieb des Ex-Löwen mit einem Lachen zur Kenntnis, ist es doch gerade dieser Humor der Handballer, den er so zu schätzen weiß: „Es ist einfach überragend mit den Jungs. Alle sind fast immer locker und keiner fühlt sich als etwas Besseres. Es gibt ein großes Miteinander.“

Nicht nur, aber auch deshalb erinnert sich der Südhesse gerne an die Heim-Weltmeisterschaft, die das ganze Land von Nord bis Süd in Ekstase versetzte. Viele Fans standen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen an den Straßen und jubelten, wenn der Bus samt Mannschaft Richtung Arena fuhr. „Das waren schon ergreifende Momente“, sagt Bauer, der früher auch schon mal die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kutschierte.

Zum Beispiel nach dem Gewinn des EM-Titels 1996, als er die frischgebackenen Europameister direkt vom Rollfeld des Frankfurter Flughafens abholte. „Aber Fußballer und Handballer – das sind einfach andere Menschen. Die unterscheiden sich in ihrer Mentalität“, meint der 58-Jährige mit Blick auf die unterschiedliche Nahbarkeit von Ballwerfern und kickenden Profis, weshalb er ganz froh ist, nun seine „Handball-Karriere“ gestartet zu haben. Am 11. August 2009 fuhr er erstmals die Löwen. Damals noch als selbstständiger Unternehmer zu einem Vorbereitungsturnier in Rothenburg an der Fulda, seit dem 4. Januar 2010 erledigt er das für das Bibliser Reisebüro Müller. Und nun kam im vergangenen Jahr noch die Nationalmannschaft dazu.

„Mit Handball hatte ich bis zu meiner ersten Reise mit den Löwen eigentlich gar nichts am Hut“, sagt Bauer, der sich als Teil der Nationalmannschaft und „voll integriert“ fühlt, was eine kleine Anekdote aus dem gerade laufenden DHB-Lehrgang in Berlin noch unterstreicht. Am Sonntagabend war er mit Zeugwart Volker Schurr in einem Restaurant in der Nähe der Mercedes-Benz-Arena essen, als Nationalspieler Steffen Fäth anrief. Ein paar Minuten später hockte der Rückraumspieler bei Schurr und Bauer am Tisch.

Blindes Vertrauen

Was der Busfahrer neben der Bodenständigkeit der Handball-Stars zu schätzen weiß, ist vor allem deren Disziplin und Verantwortungsbewusstsein. Den Müll entsorgen, den Bus aufräumen – das erledigen die Nationalspieler selbst. „Die Jungs sind blitzsauber“, lobt der Südhesse die DHB-Asse, die er auch heute wieder kutschiert.

Während sich Bauer in der Nacht auf Dienstag mit dem Bus auf den Weg ins polnische Gliwice machte, folgte die Mannschaft am nächsten Morgen mit dem Flugzeug. Heute (18 Uhr) steht das EM-Qualifikationsspiel beim Vize-Weltmeister von 2007 an, am Samstag (14 Uhr) folgt das Rückspiel im westfälischen Halle. Und am Steuer sitzt dann auch wieder Bauer. Er ist schließlich der Mann, dem die Handballer vertrauen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019