„Clubs haben sehr gute Arbeit geleistet“

Frankfurt.Der Handball ist eine der Sportarten, die unter der Corona-Pandemie besonders leidet. Dennoch ist man zuversichtlich, im Herbst in die neue Saison starten zu können. Dazu haben Vereine und Funktionäre viel Vorarbeit geleistet, wie der Präsident des Hessischen Handball-Verbands (HHV), Gunter Eckart im Interview erklärt.

Herr Eckart, ist die Corona-Krise auch eine Krise für den Handball-Sport?

Gunter Eckart: Ja, das kann man so sagen. Wir betreiben eine Kontaktsportart und sind dadurch vorne dabei, wenn es um Kontaktbeschränkungen geht. Zudem sind wir eine Hallensportart, was auch mehr Anforderungen mit sich bringt.

Die Entwicklung scheint aber dennoch recht positiv. Sie haben als Vize-Präsident des Deutschen Handball-Bundes in der Kommission gesessen, die das Papier „Return to play“ entworfen hat. Dabei wurde der Stufenplan des Verbands hin zum normalen Spielbetrieb von der Politik überholt.

Eckart: Das stimmt. In unserer Handreichung für die Vereine gehen wir von acht Stufen aus. Jetzt sind wir bereits bei der vierten, einem Training in Kleingruppen in der Halle. Das hatten wir eher später erwartet. Wir waren tatsächlich überrascht von den schnellen Lockerungen.

Das bedeutet, es läuft tatsächlich auf einen regulären Rundenstart im September hin?

Eckart: So weit würde ich nicht gehen. Wir haben den Plan so aufgebaut, dass auch ein Rückschritt möglich ist. Es geht immer um die Entwicklung der Pandemie und die Auflagen durch die Landesregierungen und Landkreise. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir durchaus mit Rückschlägen rechnen müssen und dann bei „Return to play“ vielleicht auch von Stufe vier wieder zurück auf Stufe zwei müssen, die ein rein individuelles Training vorsieht.

Wie hat sich der Verband darauf vorbereitet?

Eckart: Wir haben verschiedene Szenarien. Zum einen einen regulären Rundenstart im September, dann ein Beginn nach den Herbstferien, wo wir die Spieltage, die fehlen, am Ende dranhängen, und eine verkürzte Runde, die im Januar beginnen könnte und bei der auf Rückspiele verzichtet werden würde.

Die Entscheidungen der Politik waren zuletzt ja meist sehr kurzfristig. Welchen Vorlauf würden Sie den Vereinen geben, ehe ein Rundenstart möglich wäre?

Eckart: Die Vereine sollten mindestens drei Wochen volles Mannschaftstraining durchführen können und auch Testspiele absolvieren. Alles andere macht keinen Sinn.

Die Entscheidung für neue mögliche Verschärfungen liegen ja inzwischen bei den Landkreisen. Ist das nicht ein unplanbares Szenario, wenn der Kreis A wegen eines Corona-Ausbruchs alles schließt und im Kreis B noch weitergespielt werden kann?

Eckart: Das haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Aber da gibt es keine allgemeingültige Regel. Da müssen wir tatsächlich von Fall zu Fall entscheiden.

Erwarten Sie durch den Corona-Lockdown einen Schwund an Jugendhandballern? Gibt es vielleicht sogar einen Wettlauf zwischen den Sportarten, nach dem Motto „wer als erstes wieder was anbieten kann, bekommt den Zulauf der Kinder?“

Eckart: Glücklicherweise sind solche Tendenzen nicht zu erkennen und ich denke, sie sind auch nicht zu erwarten. Zum einen, weil wir inzwischen wieder Kleingruppentraining anbieten können, und zum anderen, weil viele Vereine und Trainer auch während des Lockdowns sehr rege waren und mit Video-Trainingseinheiten und ähnlichem mit ihren Spielerinnen und Spielern in Kontakt geblieben sind. Da haben die Vereine sehr gute Arbeit geleistet.

Durch den Saisonabbruch und die Entscheidung, auf Absteiger zu verzichten, werden die Ligen größer. Wie ist die Reduktion zur normalen Staffelstärke geplant?

Eckart: Da ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Die Tendenz ist eher, das schnell mit dem großen Hammer zu machen und schon am Ende der nächsten Runde einen vermehrten Abstieg vorzunehmen. Die Überlegung ist aber auch, das auf zwei Spielzeiten zu strecken. Dies wird in den nächsten Wochen noch diskutiert und entschieden werden.

Zum Abschluss: In jeder Krise steckt auch eine Chance? Auch bei Corona und dem Handball?

Eckart: Das könnte ich mir schon vorstellen. Wir sind sehr gut vorbereitet auf den Neustart. Durch unsere frühe Entscheidung für den Abbruch, konnten wir unsere Energie auf den Wiederbeginn konzentrieren. Die Clubs haben unsere Entscheidungen mit überwältigender Mehrheit mitgetragen, uns unterstützt und selbst auch eine sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin mir sicher: Wenn wir grünes Licht bekommen, dann wir der Handball ganz schnell aus den Startlöchern kommen.

