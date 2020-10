Coach Borger plädiert für Abbruch

Groß-Rohrheim.Jetzt wissen auch die Handballer des TV Groß-Rohrheim, woran sie sind – vorerst zumindest. Nachdem der Bezirksvorsitzende Klaus Bernshausen seine Vereine am Mittwochabend informierte, dass die Runde bis einschließlich 8. November ausgesetzt wird, zog am Donnerstagabend auch der Landesverband nach: Die Saison in den Ober- und Landesligen wird ebenfalls bis 8. November aus Eis gelegt.

„Aufgrund der stark ansteigenden Infektionszahlen und der Anzahl der bereits durch die Vereine abgesagten Spiele sieht sich das Präsidium leider dazu gezwungen“, teilte der Präsident des Hessischen Handball-Verbands (HHV), Gunter Eckart, mit. „Wir sind der Meinung. dass eine zeitweise Unterbrechung der Runde für den gesamthessischen Spielbetrieb nötig ist, da dieser aufgrund der berechtigten Maßnahmen vieler Städte und Landkreise nahezu zum Erliegen gekommen ist“, so Eckart.

„Die Gesundheit geht vor“

Für Groß-Rohrheims Trainer Tim Borger kommt dieser Schritt spät und geht nicht weit genug „Die Gesundheit der Spieler und ihrer Familien geht vor. Es ist Zeit, dass der HHV die Wettkampfrunde für diese Saison endlich absagt und nicht auf Biegen und Brechen versucht, sie durchzuziehen“, appelliert Borger an den Verband. „Selbst im Profibereich infizieren sich jeden Tag Spieler mit dem Coronavirus – und diese werden bekanntlich getestet und schnell isoliert. Bei uns im Amateurbereich sind wir viel stärker unentdeckten Infektionen und Ansteckungen ausgeliefert. Und auch die Quarantäne ist für Familie und Arbeitgeber nicht einfach. Man vergisst, dass alle meine Spieler einem geregelten Arbeitsleben nachgehen oder studieren und derzeit extrem verunsichert sind. Auch wenn wir unseren Sport lieben, so ist es gerade der falsche Zeitpunkt, ihn durchzuboxen“, findet der Trainer der Groß-Rohrheimer deutliche Worte und fordert den HHV auf sich nicht weiter wegzuducken: „Der Verband sollte ein klares Zeichen setzen und die Saison absagen. Solange es keinen Impfstoff gibt, wird Kontaktsport immer ein Risiko für die Spieler sein. Verlegungen bis weit in den Juni sind auch keine Lösung. Es wird Zeit, die Verunsicherung in den Vereinen endlich zu beenden und uns auf eine hoffentlich risikoärmere und schöne Saison 2021/22 zu freuen.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.10.2020