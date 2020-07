Corona für Sigurdsson Wendepunkt

Mit den Löwen 2017 Deutscher Meister – Gudjon Valur Sigurdsson. © Sörli Binder

Gummersbach.Corona hat die große Karriere von Handball-Ikone Gudjon Valur Sigurdsson vorzeitig beendet – seinen Einstieg in die neue Laufbahn aber zu diesem Zeitpunkt erst ermöglicht. „Ohne Corona hätte ich sicher weitergespielt“, sagte der 40-Jährige am Rande seiner Vorstellung als Trainer des in die 2. Bundesliga abgestürzten Traditionsvereins VfL Gummersbach. „Und wenn es Corona nicht geben würde und ich trotzdem aufgehört hätte, wäre die Saison bis Juni gegangen. Dann wäre ich sicher nicht sofort als Trainer eingestiegen. Sondern hätte nach 20 anstrengenden Jahren erstmal ein paar Monate Urlaub gemacht“, gestand Sigurdsson, der von 2016 bis 2019 das Trikot der Rhein-Neckar Löwen trug und 2017 mit den Badenern Deutscher Meister wurde.

Vom Routinier zum Novizen

Nun endete die Karriere eines der größten Handballer dieses Jahrtausends durch die Hintertür. Kein Abschiedsspiel, nicht einmal ein bewusster letzter Auftritt am Ende einer Welt-Karriere mit einem Champions-League-Sieg, Olympia-Silber mit Island, acht Meisterschaften in fünf Ländern und dem internationalen Rekord von 1875 Nationalmannschaftstoren.

„Ein stiller Abschied ist aber gar nicht so schlecht“, sagt Sigurdsson. So fielen auch die Dramatik und der Abschiedsschmerz weg. „Es war nicht leicht aufzuhören“, sagt der „Eiskrieger“: „Aber jetzt bin ich damit im Reinen.“ Nach einigen Wochen der Ruhe daheim in Island stürzt er sich voller Euphorie und Ehrgeiz in die neue Aufgabe im Bergischen. „Bis vor Kurzem war ich ein alter, erfahrener Spieler. Nun bin ich ein junger, unerfahrener Trainer“, gibt er sich gewohnt bescheiden.

Das Ziel mit dem zwölfmaligen Meister und früheren Europacup-Sieger Gummersbach sei „ganz klar der Aufstieg“. 2019 war der VfL erstmals aus der Bundesliga abgestiegen, den direkten Wiederaufstieg hatte er verpasst. Und natürlich wurde auch der Stammverein von Heiner Brand finanziell sehr geplagt in den letzten Monaten. dpa

