Mannheim.Mit einer Mischung aus Vorfreude, Skepsis und einer Portion Unsicherheit starten am Wochenende die Badenliga-Handballer in ihre neue Spielzeit. Nach dem Abbruch der vergangenen Spielzeit im März und dem Verzicht auf Absteiger, startet die Saison 2020/21 mit 16 Teams.

„Das ist schon ein volles Programm“, meint Marco Dubois, Trainer des TV Friedrichsfeld. Und wenn dann auch noch verlegte Partien dazu kommen, wie schon am ersten Spieltag die Begegnungen des TSV Amicitia Viernheim und der SG Stutensee/Weingarten, dann werden im engen Terminkalender Spiele unter der Woche an der Tagesordnung sein. „Da muss man dann abwarten, wer diese Belastung am besten wegsteckt. Es wird auf alle Fälle eine interessante Saison“, ist Mario Donat, gemeinsam mit Spielertrainer Martin Doll Coach der SG Heddesheim, überzeugt.

Die Heddesheimer starten mit einer verjüngten Mannschaft, haben aus der eigenen Jugend mit Felix Abt, Nick Gellert und Tom Stephan gleich drei Spieler dazu bekommen. Auch Maurice Linker aus der zweiten Mannschaft ist ein Eigengewächs. Von der TG Oggersheim kommt Kreisläufer Peter Stottko, vom TV Bammental der Rückraumspieler Nils Trautner. „Die Neuzugänge haben sich sehr gut integriert und wir werden einen schnellen, attraktiven Handball spielen können“, so Donat, der am Sonntag um 17.30 Uhr in Bestbesetzung in das Heimspiel gegen den stark eingeschätzten TV Hardheim geht. „Das ist für mich neben Viernheim und Heidelsheim einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft, aber wir sind zu Hause und da wollen wir natürlich auch die Punkte behalten“, gibt sich Mario Donat kämpferisch. Das vom Löwen-Cup bewährte Hygienekonzept ermöglicht es den Heddesheimern, vor 225 Zuschauer in die Nordbadenhalle zu spielen.

„Unbequemes Spiel“

Beim TV Friedrichsfeld muss man vorerst mit weniger Fans auskommen: Gerade einmal 78 Zuschauer dürfen vorerst in die Lilli-Gräber-Halle, aber das erste Spiel am Sonntag (18 Uhr) ist ohnehin auswärts: Bei der HSG St. Leon/Reilingen hofft TVF-Coach Marco Dubois „auf eine Bestätigung der guten Leistungen aus der Vorbereitung“. Allerdings lief es für den TVF in der Vergangenheit in Reilingen nie besonders gut. „Das ist ein ganz unbequemes Spiel“, so Dubois, der nur wenige Veränderungen in seinem Kader hat. Torhüter Niki Hofmann ist der einzige Abgang, für ihn rückt Benjamin Doll aus der eigenen Jugend nach. Tim Eberlein ist nach seinem Auslandsaufenthalt wieder dabei und von der TG Oggersheim kommt mit Alexander Schreiber ein erfahrener Rückraumspieler. „Insgesamt haben wir eine gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“, sieht er sein Team gut aufgestellt. In der Vorbereitung arbeitete man beim TVF an einer Alternative zur 6:0-Deckung und forcierte das Tempospiel. In der Endabrechnung hofft Dubois auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Die SG Leutershausen II und der TSV Amicitia Viernheim sind noch nicht am Ball. Die Viernheimer wurden wegen steigender Infektionszahlen von der Stadtverwaltung gebeten, erst später in die Runde zu starten (wir haben berichtet). Die SGL hätte bei Stutensee-Weingarten beginnen sollen, doch die Gastgeber nutzten auch die vom Verband gegebene Möglichkeit, den Rundenstart wegen der Corona-Pandemie nach hinten zu verlegen. „Dadurch haben wir jetzt schon wieder ein Spiel unter der Woche einzuplanen“, bedauert SGL-Abteilungsleiter Jürgen Fitzer. „Ich befürchte, das wird noch des Öfteren passieren.“ In diesem Punkt sind sich alle Teams einig: Das Ziel muss es sein, möglichst viele Spiele zu absolvieren, ohne die Gesundheit zu gefährden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020