Mannheim.„Das ist für uns das leichteste Spiel des Jahres“, meint Marco Dubois, Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld. Die Mannheimer müssen am Samstag um 20 Uhr bei Tabellenführer SG Heidelsheim/Helmsheim ran – und das vor dem Hintergrund, auswärts in dieser Saison noch keinen einzigen Zähler geholt zu haben.

„Druck haben wir tatsächlich überhaupt keinen. Aber wenn wir uns nichts ausrechnen würden, müssten wir erst gar nicht hinfahren“, sieht auch TVF-Sprecher Florian Kuhn seine Mannschaft in der Außenseiterposition, aber keinesfalls chancenlos. „Wir wollen schauen, dass wir als Team gut auftreten. Dabei geht es in erster Linie darum, dass wir uns auf unsere Leistung konzentrieren und gar nicht so sehr auf den Gegner“, erklärt Kuhn die Vorgehensweise der Mannheimer.

Unter der Woche hat Dubois selbstverständlich dennoch eine intensive Analyse des Tabellenführers vorgenommen und sein Team entsprechend vorbereitet. Aber auch er betont, dass der Fokus in erster Linie auf dem eigenen Auftritt liegt.

Die Heidelsheimer sind mit 17:7 Punkten zwar Erster, aber die Konkurrenz sitzt ihnen in Form von Birkenau, Heddesheim (beide 14:8) und vor allem Knielingen (13:5) im Nacken. Hinter diesem Führungsquartett folgt schon dank seiner Heimstärke der TV Friedrichsfeld auf Rang fünf mit 12:10 Zählern.

„Unsere Ausgangsposition vor den letzten beiden Spielen vor der Weihnachtspause ist gut. Wir wollen jetzt aber noch mindestens zwei Punkte holen, dann könnten wir wirklich zufrieden sein“, so Kuhn mit Blick auf die Partie in Heidelsheim und eine Woche später zu Hause gegen Wiesloch. Personell sieht es beim TVF gut aus: Bis auf die ein oder andere Schnupfennase gibt es keine Probleme, Trainer Marco Dubois kann aus dem Vollen schöpfen. „Und die Stimmung ist auch sehr gut. Das wollen wir in Heidelsheim mit einer schönen Teamleistung demonstrieren“, hofft Kuhn, den Favoriten zumindest etwas ärgern zu können.

Volles Haus in Heddesheim

Ein volles Haus erwartet am Sonntag um 17.30 Uhr die SG Heddesheim zum Spitzenspiel und Derby gegen den TSV Birkenau. Die beiden Kontrahenten liegen punktgleich auf den Rängen zwei und drei, wobei die Platzierung der Nordbadener eher überraschend kommt, während die Odenwälder dort oben erwartet wurden.

„Wir haben in dieser Runde einige personelle Probleme, haben vor allem im Rückraum eine ganz dünne Personaldecke“, erklärt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der Heddesheimer mit Blick auf die langfristigen Ausfälle der beiden Leistungsträger Martin Doll und Nikola Pugar. „Damit haben wir nur vier gesunde Rückraumspieler, umso höher ist zu bewerten, was die Mannschaft bislang gezeigt hat“, lobt Schmid den Kampfgeist und den Zusammenhalt bei der SGH, was auch gegen Birkenau in die Waagschale geworfen werden soll. Und auch wenn er sein Team angesichts der Ausfälle nicht im Meisterschaftsrennen sieht, macht er klar: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Mit einer konzentrierten Leistung, wie zuletzt beim 30:20 in Stutensee, haben wir auch gegen Birkenau eine Chance.“

Nach dem Anschauungsunterricht durch die SGH will nun der TSV Amicitia Viernheim die SG Stutensee-Weingarten bezwingen. Die Südhessen empfangen den direkten Tabellennachbarn am Sonntag (18 Uhr) in der Waldsporthalle. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019