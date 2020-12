Der Glaube schwindet

Lampertheim.Die Hoffnung auf eine Handball-Saison 2020/21 wird allmählich bei Trainern und Spielern kleiner. Die jüngste Bekanntmachung des Präsidiums des Hessischen Handball-Verbands, die corona-bedingte Aussetzung des Spielbetriebs bis einschließlich 31. Januar zu verlängern, wurde eigentlich nur noch mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen.

„Ganz ehrlich: Ich glaube da nicht dran“, erklärt Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim. Tobias Führer, Coach des Frauen-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim, sieht noch „eine kleine Chance auf eine Mini-Runde von März bis Juni“. Allerdings würde Führer dabei eine Wertung mit Auf- und Abstieg nicht für möglich halten. Als Alternative bringen beide Übungsleiter auch Turniere ins Gespräch: „Man könnte ja beispielsweise in Vierergruppen spielen. Aber erst dann, wenn im Frühjahr die Infektionszahlen durch die wärmeren Temperaturen und die Impfungen deutlich runtergegangen sind“, so Führer.

Für Schmied wäre die Turnierform sogar eine Möglichkeit, Meister- und Absteiger auszuspielen. „Da hätte man schon früher den Fokus drauf legen sollen. Wenn man im Mai, Juni beginnt, Turniere zu spielen, dann wäre da noch einiges möglich.“ Dass es jetzt schon im Februar mit einem regulären Spielbetrieb und einer einfachen Runde weitergehen könnte, ist für den Lampertheimer nahezu ausgeschlossen. „Und auch im März glaube ich da noch nicht dran.“ Gleichzeitig betont er auch: „Es wäre schon wichtig, wenn man wieder ein Ziel vor Augen hätte.“

Wetter hilft nicht

Aktuell absolvieren seine Spieler individuelle Laufeinheiten, mal mehr, mal weniger intensiv, wie er beobachtet hat. Der große Elan, der noch im Frühjahr herrschte, ist inzwischen weitgehend verflogen. „Alleine bei dem Wetter laufen zu gehen, macht halt auch nicht den ganz großen Spaß“, hat Schmied durchaus Verständnis. Damit seine Mannschaft bei einem möglichen Beginn der Spielzeit halbwegs fit ist, plant der Übungsleiter in den nächsten Wochen, Einheiten per Video-Konferenz anzubieten. „Dann kann man sich wieder mal sehen und zudem auch Verletzungsprophylaxe betreiben“, so Schmied.

Der Hessische Handball-Verband hatte beschlossen, einen Re-Start der Saison erst nach einer dreiwöchigen Trainingsphase unter Wettkampfbedingungen vorzunehmen. „Das ist das Mindeste, das man an Vorbereitungszeit braucht“, findet der TVL-Coach. Schließlich sind die Handballer seit Anfang November in der Pause und damit schon länger als nach einer regulären Saison – und dann würde man vor der nächsten Runde eine mehrmonatige Vorbereitung absolvieren. „Es wäre schon schön, wenn man noch eine wie auch immer geartete Saison spielen könnte. Der Glaube daran schwindet aber von Woche zu Woche“, so Schmied.

Auch bei der FSG Biblis/Gernsheim ist weiterhin individuelles Training angesagt. Tobias Führer trifft sich einmal pro Woche mit seinen Spielerinnen online. „Und das wollen wir auch so beibehalten. Zudem gibt es seit dieser Woche bis Ende Januar ein kleines Punktesystem für Läufe und andere Aufgaben. Das soll ein bisschen ein Anreiz darstellen“, so der Coach. Das alles ist bei der FSG natürlich auf freiwilliger Basis und wohl wissend. „Es fehlt gerade jegliches Ziel“, so Führer, der mit den Angeboten den Wünschen der Mannschaft gefolgt ist. „Sie wollen sich fit halten und das ist natürlich auch wichtig, wenn es doch noch einmal losgehen sollte.“

Selbst einfache Runde schwierig

Auch die Mehrheit der Trainer in der Region sehen kaum mehr eine Chance, eine Runde mit Wertung zu absolvieren. Dennis Rybakov, Coach des Bezirksoberligisten Tvgg Lorsch, spricht von „utopisch, selbst eine einfache Runde bis zum Sommer zu spielen“.

Moritz Brandt von der HSG Bensheim/Auerbach (Bezirksoberliga) spricht sich sogar vehement gegen eine Durchführung der Runde aus: „Das ist zeitlich nicht machbar und drei Wochen Vorbereitung wären nach der mehrmonatigen Pause absolut nicht vertretbar.“

Beim Landesligisten TV Groß-Rohrheim fordert Trainer Tim Borger – wie schon im September – eine Absage der Saison: „Das ist doch alles gar nicht mehr machbar. Es läuft auch die Zeit davon. Der Verband sollte die Runde absagen, dann könnte man sich auf einen Neustart im Herbst 2021 fokussieren.“

Dass sich die Situation nach dem 10. Januar schlagartig ändern wird, kann sich der TVG-Coach nicht vorstellen: „Ich rechne nach Weihnachten und Silvester eher noch mit weiter steigenden Zahlen. Vor März glaube ich kaum, meine Mannschaft wieder im Training zu haben.“ So hat Borger zwar wieder Trainingspläne verteilt, aber dies ist alles andere als ausreichend, um nach weiteren drei Wochen in die Punktrunde zu starten. „Da sollte man jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen.“ me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.12.2020