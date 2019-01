Herning.Als um ihn herum alle Dämme brechen, die Fans auf den Rängen sich in den Armen liegen und die Spieler der dänischen Handball-Nationalmannschaft den WM-Titel nach einem 31:22-Sieg über Norwegen feiern, kennt Nikolaj Jacobsen nur einen Weg. Der Trainer des neuen Weltmeisters und des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen geht zu seiner Familie. Er drückt seine Kinder Freja, Sille, Linus, umarmt seine Frau Lenette. Er ist überglücklich – und will diesen magischen Moment mit seinen Liebsten teilen. Es dauert ein wenig, bis er sich von ihnen trennen kann – doch dann genießt auch der Coach das Bad in der Menge. „Ich kann das nicht beschreiben. Ich bin kurz vorm Heulen. Das hier ist das Größte für mich. Das hier ist unbeschreiblich und fantastisch“ , sagt Jacobsen wenig später, als ihm nach all dem Druck die totale Erlösung ins Gesicht geschrieben steht.

Absoluter Heldenstatus

Keine Frage: Er ist in diesem Augenblick stolz, dass er die Erwartungen erfüllt hat, auch wenn sie ihn in seiner Heimat ohnehin wie einen Popstar verehren, weil er schon als Spieler so unglaublich erfolgreich war. Doch seit gestern ist Jacobsen nicht mehr nur ein Idol. Der 47-Jährige wird mit Abpfiff des Endspiels der neue König von Dänemark. Samt Heldenstatus und Unsterblichkeit, weil er einen Fluch endlich beendet hat. Oft schon war dieses mit so viel individueller Klasse besetzte Team nah dran an dieser Trophäe, doch 2011 und 2013 verloren die Dänen das WM-Endspiel, ehe mit Jacobsen nun der Sprung an die Spitze gelang.

„Ich hätte nicht gewagt, mir einen besseren Start für 2019 zu erhoffen. Ich habe einen Sohn bekommen, und wir stehen hier mit dem WM-Gold“, freute sich Superstar Mikkel Hansen, der mit 72 Treffern Torschützenkönig und zum wertvollsten Spieler der WM gewählt wurde. Ins All-Star-Team packte es der Deutsche Fabian Wiede – und wäre auch ein Trainer des Turniers gewählt worden, hätte Jacobsen mit zehn Siegen in zehn Spielen gute Chancen gehabt.

