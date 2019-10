Der Roten Karte folgt die Wende

Viernheim/Heddesheim.Ratlosigkeit herrschte am Samstagabend bei den Handballerinnen der SG Heddesheim: Sie waren voller Optimismus zum Badenliga-Derby zum TSV Amicitia Viernheim gefahren, spielten dann eine hervorragende erste Hälfte und führten souverän mit 18:13. „Was dann kam, ist mir unbegreflich“, schüttelte SGH-Trainer Torsten Edinger noch lange nach der 29:31 (16:13)-Niederlage den Kopf.

Während die Viernheimerinnen mit ihrer Trainerin Steffi Dietrich den Sieg gegen den alten Rivalen und ihren ehemaligen Trainer Edinger feierten, waren die Heddesheimerinnen völlig konsterniert. „Natürlich war die Enttäuschung erstmal riesig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir bis zu dem großen Einbruch zu Beginn der zweiten Hälfte richtig gut waren. Darauf müssen wir aufbauen. Meine Mannschaft hat gezeigt, was sie kann“, blickte Edinger dann doch wieder nach vorne.

Ein entscheidender Faktor für die Niederlage war sicherlich die Rote Karte gegen Heddesheims Leistungsträgerin Sophie Schäfer (35.) beim Stande von 18:13. „Das war eine unglückliche Aktion“, so Edinger, der von einer „nicht zwingend nötigen, aber auch durchaus möglichen“ Roten Karte sprach. Schäfer war bei einem Konter Viernheims schon weit in der eigenen Hälfte, versuchte ein Stürmerfoul zu provozieren, doch die Unparteiischen ahndeten den Zusammenstoß mit Rot. „Das kann man geben, muss man aber auch nicht“, sah Steffi Dietrich die Situation genauso.

Von da an ging es mit Heddesheim bergab. Der TSV Amicitia nutzte die Überzahl, um heranzukommen und damit waren die Gäste verunsichert. Im Viernheimer Tor wurde Vanessa Reinhard, die komplett durchspielte, immer stärker und vorne lief Linkshänderin Julia Fischer zur Bestform auf, kam am Ende auf elf Treffer. Beim 20:20 schafften die Gastgeberinnen erstmals den Ausgleich, beim 23:21 (48.) lagen sie vorne. Heddesheim gelang zwar noch der 25:25-Ausgleich (52.), „aber danach lief gar nichts mehr zusammen“, so Edinger. „Wir waren zu unkonzentriert in unseren Aktionen.“ Bis auf 30:27 erhöhte Viernheim, was zweieinhalb Minuten vor dem Ende die Entscheidung war.

HG Saase – TSV Rintheim 29:30

Riesen-Enttäuschung herrschte nach der Niederlage bei den jungen Spielerinnen der HG: Zehn Sekunden vor dem Ende traf Rintheim zum Sieg, nachdem die Gastgeberinnen 70 Sekunden zuvor noch mit 29:28 führten. „Die zweite Hälfte zeigte leider, dass wir derzeit zu wenige Alternativen haben“, musste HG-Trainer Carsten Sender erkennen. Tatsächlich bestimmte Saase die erste Hälfte, aber mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte und damit auch die Konzentration.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019