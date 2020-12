Deutliche Worte nach EM-Aus

Kolding.Nach dem vorzeitigen EM-Aus begleitete Deutschlands enttäuschte Handball-Frauen auf dem Rückflug am Mittwochmorgen die bittere Erkenntnis, längst nicht reif für eine Medaille zu sein. „Bei den Großturnieren wird deutlich, wo unsere Grenzen sind. Wir sind noch nicht so weit, wie wir gehofft hatten, und nicht wirklich vorangekommen“, resümierte Bundestrainer Henk Groener. Und DHB-Sportvorstand Axel Kromer befand: „Wir können nicht von einer gelungenen Europameisterschaft sprechen.“

Das 20:23 im letzten Hauptrundenspiel gegen Senkrechtstarter Kroatien, der nun mit Titelverteidiger Frankreich, Rekord-Champion Norwegen und Gastgeber Dänemark um die Medaillen spielt, führte den DHB-Frauen die größten Defizite brutal vor Augen. Wenn es um alles geht, sind sie dem Druck nicht gewachsen und zeigen vor allem beim Abschluss eklatante Schwächen.

„Das ist auch eine Frage der Qualität. Wir haben zu viele Spielerinnen, die nicht täglich auf dem Niveau trainieren und spielen, mit dem sie bei einer EM oder WM konfrontiert werden“, stellte Groener fest und forderte für die Zukunft: „Wenn wir um die Medaillen spielen wollen, brauchen wir eine Mannschaft, die voll professionell arbeitet.“

„Müssen Strukturen ändern“

Das ist unter den in Deutschland gegebenen Bedingungen derzeit jedoch nur schwer möglich. „Wir können selbst mit dem besten Trainer der Welt nicht in kürzerer Zeit die Dinge lösen, die 20 Jahre etwas stiefmütterlich behandelt wurden“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. „Wir müssen jetzt endlich unsere Strukturen so ändern, dass wir mittel- und langfristig erfolgreich sind. Unser Ziel ist die Heim-WM 2025.“ Das Amt des Bundestrainers nahm der DHB-Boss davon ausdrücklich aus: „Wir haben einen exzellenten Trainer.“

