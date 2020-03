DHB-Test vor Absage

Aschersleben.Den deutschen Handballern droht die Absage des Länderspiels gegen die Niederlande am Freitag in Magdeburg oder ein Geisterspiel beim Debüt von Bundestrainer Alfred Gislason. Die Stadt Magdeburg und das zuständige Gesundheitsamt haben am Montag alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern untersagt. Die Regelung gelte bis auf Weiteres und solle den Ausbruch beziehungsweise die Weiterverbreitung des Coronavirus einschränken, teilte die Stadt mit. Der Deutsche Handballbund wolle nun über mögliche Alternativen beraten.

Die DHB-Auswahl bereitet sich seit Montag bei einem Lehrgang in Aschersleben vor. Die Partie gegen die Niederlande am Freitag (18 Uhr) soll der Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation Mitte April gegen Rekord-Europameister Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Algerien dienen. Geplant war, dass die ARD die Begegnung live überträgt.

Für den Anfang Februar als Nachfolger des beurlaubten Christian Prokop verpflichteten Gislason wäre es das erste Spiel als Bundestrainer. Beim fünftägigen Lehrgang will der 60 Jahre alte Nachfolger des Anfang Februar beurlaubten Christian Prokop erste Akzente setzen. „Wir wollen einiges testen und ich habe auch Ideen, wie ich das machen möchte“, kündigte Gislason an.

Viel Zeit bleibt dem Isländer nicht, den EM-Fünften für die Mitte April anstehende Olympia-Qualifikation fit zu machen. Nach eigener Aussage braucht er die aber auch gar nicht: „Aus 22 Jahren in der Bundesliga kenne ich alle Spieler sehr gut.“ Von den Rhein-Neckar Löwen ist lediglich Kreisläufer Jannik Kohlbacher dabei. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020