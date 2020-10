Die Entscheidung naht

Mannheim.Der Spielbetrieb im Badischen Handball-Verband (BHV) leidet immer mehr unter der Corona-Pandemie. Am vergangenen Wochenende nahm die Zahl der abgesagten Spiele enorm zu, entsprechend wird sich das Präsidium des BHV in einer Sitzung am Dienstagabend mit dem weiteren Vorgehen beschäftigen. Eine Unterbrechung der Saison scheint wahrscheinlich.

Die benachbarten Verbände Hessen (bis zum 8. November) und Pfalz (bis Jahresende) haben bereits Entscheidungen getroffen, wobei in Hessen zwischen den Zeilen herauszuhören ist, dass niemand mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in diesem Kalenderjahr rechnet. Die meisten Vereine erwarten, dass der BHV ebenfalls eine Aussetzung der Saison beschließt, obwohl dessen Präsident Peter Knapp erst vor zwei Wochen erklärt hatte, dass ein freiwilliger Lockdown des Spielbetriebs durch den Verband selbst dem Handball mehr schaden würde, als der Nutzen einer wahrscheinlich geringeren Ansteckungsgefahr bringt.

Dabei hoffte Knapp scheinbar auf eine Entscheidung vonseiten der Landesregierung, doch diese gestattet in ihrem Zusatz zur Corona-Verordnung ausdrücklich weiterhin den Wettkampfsport und spielte damit den Ball zurück. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020