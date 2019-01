Die Freude an der Unberechenbarkeit

Es war eine kleine Szene an einem großen Tag. Andreas Wolff zeigte beim 24:19-Sieg der deutschen Handball-Nationalmannschaft über Island eine spektakuläre Parade. Dann ging er zur Bank, wo sein Rivale Silvio Heinevetter jubelte. Der Ersatzmann gratulierte seinem Kollegen, der bei dieser Heim-WM ja genau den Platz einnimmt, den auch er gerne gehabt hätte. Doch zwischen den Pfosten kann eben nur einer stehen – und das ist bei den Deutschen fast immer Wolff. Das Alphatier aus Kiel erhält den Vorzug vorm Alphatier aus Berlin, was theoretisch für ein wenig Zirkus der vom Ehrgeiz Getriebenen sorgen könnte, praktisch aber nicht der Fall ist.

Köln.Wolff und Heinevetter respektieren sich. Sie sind keine Freunde, aber sie arrangieren sich im Sinne der Sache, des großen Ganzen. Und die Torhüter wissen, dass Erfolg nur als Team möglich ist. Und zwar auf allen Positionen, wie nicht nur die Partie gegen Island am Samstag, sondern auch jedes andere Spiel der Deutschen bei dieser WM zeigte.

Die DHB-Auswahl ist keine Ansammlung von Ausnahmekönnern. Linksaußen Uwe Gensheimer gilt zurecht als einziger Weltklassespieler dieser Mannschaft, zu der aber sehr viele Handballer von internationalem Format gehören. Sprich: Nicht einer kann alles, aber viele können vieles, was zu einer unglaublichen Variabilität und Geschlossenheit führt, weil jeder gebraucht wird. „Wenn wir eine Medaille holen wollen, geht das nur über die gesamte Mannschaft“, sagt Bundestrainer Christian Prokop, der praktisch jeden aus seinem 16-köpfigen Aufgebot schon viel Spielzeit gegeben hat und mit Blick auf seinen Kader von einem „guten Mix zwischen Leuten, die emotional pushen, und Leuten mit kühlem Kopf“ spricht.

Und da alle wissen, dass Erfolg nur gemeinsam möglich ist, stimmt auch der Zusammenhalt. Die Teamchemie ist ein Trumpf. „Hier ist kein Querulant, kein Egoist dabei“, sagt Prokop: „Die Jungs kämpfen füreinander. Das macht besondere und große Mannschaften aus.“

Ob der Bundestrainer wirklich eine große Mannschaft betreut, wird sich aber erst noch zeigen. Heute (20.30 Uhr/ZDF) gegen Kroatien und am Mittwoch gegen Spanien misst sich die DHB-Auswahl im Kampf ums Halbfinale mit zwei Weltklasseteams, denen die Deutschen mit ihren wechselnden Abwehrformationen und ihrer Variabilität beikommen wollen.

So gibt es beispielsweise für die halblinke Position drei nahezu gleichwertige Alternativen mit unterschiedlichen Qualitäten. „Fabian Böhm bringt eine gute Tiefe mit. Paul Drux ist eher ein klassischer Mann-gegen-Mann-Spieler und Steffen Fäth ein Werfer. Wir versuchen, möglichst viele Stärken auf einer Position zu vereinen“, sagt Co-Trainer Alexander Haase.

Drux kann aber auch – so wie zuletzt häufiger – auf der Mitte spielen und sich den Job dort mit Fabian Wiede und Martin Strobel teilen. Keine Frage: Die Liste der Optionen ist lang und alle Spieler sind im Turnier. „Jeder spürt, ein Teil dieser geilen Mannschaft zu sein. Wir wechseln und das Niveau geht nicht runter“, freut sich Prokop: „Wir haben selten Leute, die durchackern müssen.“ Kurzum: Nach sechs Spielen in zehn Tagen gehen die Deutschen noch einigermaßen frisch in die letzte Turnierwoche – ein nicht ganz unwichtiger Vorteil.