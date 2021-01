Die Gegenwehr der Superstars

Mannheim.Das Unverständnis wird größer, die Gegenwehr auch. Wenige Tage vor dem Start der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten (13. bis 31. Januar) hat sich die europäische Spielergewerkschaft im Namen aller Kapitäne und Spieler der europäischen Nationalmannschaften in einem Brief an Weltverbandspräsident Hassan Moustafa gewandt und darum gebeten, auf Zuschauer bei der WM zu verzichten.

Das Schreiben liegt dieser Redaktion vor und ist auch vom Mannheimer Uwe Gensheimer als Kapitän des deutschen Teams unterzeichnet. Neben dem Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen haben ebenso sein Club-Kollege Andreas Palicka (Schweden) und seine früheren Mitspieler Bjarte Myrhol (Norwegen) und Niklas Landin (Dänemark) unterschrieben. Ein weiterer prominenter Unterstützer ist der kroatische Topstar Domagoj Duvnjak. Insgesamt ist das Papier von 14 Kapitänen unterzeichnet.

„Wir sind äußerst besorgt über die Corona-Situation und die Entscheidung, dass die Zuschauer an den Spielen teilnehmen dürfen. Unsere Besorgnis hat aufgrund der jüngsten Eskalation in den europäischen Ländern zugenommen. Für uns hat dies Bedenken hinsichtlich des Turniers ausgelöst“, heißt es in dem Brief der Spieler an Moustafa.

Sie appellieren an den IHF-Präsidenten, zu „prüfen, ob dies der sicherste Weg ist, die Meisterschaft zu organisieren“ und wie die Zuschauerzulassung bei den Spielen organisiert werden könne, „um das Blasenkonzept für die Mannschaften aufrecht zu erhalten. Wir empfehlen dringend, dieses Thema zu überdenken.“

Auslastung von 20 Prozent geplant

Derzeit plant der Ausrichter mit einer Auslastung der Hallenkapazitäten von 20 Prozent. Die Vorrundenspiele der DHB-Auswahl gegen Uruguay, Kap Verde und Ungarn in Gizeh könnten somit bis zu 1040 Fans live verfolgen.

Gensheimer und seine Kollegen machen zudem auf ihre Außenwahrnehmung aufmerksam: „Wir als Spieler haben die Verantwortung als Vorbild für alle Anhänger des Handballs, den Empfehlungen unserer Regierungen zu folgen.“ Die Profis befürchten „symbolische Probleme in unseren Heimatländern“, wo es starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens gebe, während sie „gleichzeitig zu einem Turnier reisen, bei dem eine große Anzahl von Zuschauern zugelassen wird“.

Der deutsche Nationalspieler Fabian Böhm sieht in der Zulassung von Fans in den Arenen ebenfalls ein Problem: „Ich finde das sehr merkwürdig. Natürlich will jeder vor Zuschauern spielen, aber in der jetzigen Situation ist das nicht das richtige Zeichen.“ Ähnlich äußerte sich sein Teamkollege Julius Kühn: „Eigentlich sollte man sagen, ich freue mich, jetzt wieder vor Zuschauern zu spielen, aber aufgrund der aktuellen Lage bin ich auch nicht begeistert davon.“ Unterstützung bekamen die Profis von Bundestrainer Alfred Gislason: „Wir machen uns alle Sorgen, wie das da unten in Ägypten aussehen wird.“

Zuvor hatten sich bereits absolute Topstars wie Mikkel Hansen und Sander Sagosen kritisch geäußert und eine WM mit Fans für das falsche Signal gehalten. „Ich finde, das ist absolut peinlich. So wie die Welt gerade aussieht. . . und da wollen sie Zuschauer dabei haben“, sagte der norwegische Ausnahmekönner Sagosen der Nachrichtenagentur NTB. Der Weltverband denke „mehr an die Finanzen als an die Gesundheit der Spieler“, ergänzte der 25-Jährige. „Ich denke einfach, man muss erkennen, dass es im Moment mit Publikum zu dumm ist.“

Der dreifache dänische Welt-Handballer Mikkel Hansen zweifelte gegenüber „Jyllands Posten“ den Sinn einer Blase und eines isolierten Lebens im Hotel an, um dann in einer Halle vor Menschenmassen zu spielen. „Ich weiß nicht, ob man das Turnier absagen sollte, aber es sollten jedenfalls keinerlei Zuschauer anwesend sein“, sagte der Rückraummann von Paris Saint-Germain: „In Ländern wie Dänemark, Frankreich und Deutschland, wo die Corona-Pandemie meiner Ansicht nach ernstgenommen wird, haben wir Woche für Woche vor leeren Tribünen gespielt.“

