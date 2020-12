Die Reifeprüfung

Frankfurt.Kurz vor einem großen Turnier ist der Bundestrainer stets ein gefragter Mann. Und zwar egal, in welcher Sportart. Denn in den aufregenden Tagen bis zum ersten Spiel will ja jeder von ihm wissen, wo die Mannschaft steht, was die Ziele sind, worauf es ankommt. Nur wenn man ein wenig stur ist und Joachim Löw heißt, muss man wahrscheinlich auch noch Auskunft darüber geben, ob man ein paar aussortierte Spieler nicht besser zurückholt.

Auftakt am Donnerstag

Henk Groener hätte in den vergangenen Tagen ganz sicher sehr gerne sehr viele Antworten gegeben. Doch der Handball-Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ist verhindert. Oder genauer gesagt: eingesperrt. Nach einem positiven Corona-Test steht der Niederländer unter Quarantäne, weshalb er am Dienstag auch nicht im Charterflug von Frankfurt ins dänische Billund saß. Das Team muss weiterhin ohne ihn auskommen – vielleicht auch am Donnerstag (18 Uhr/live bei Sportdeutschland.TV) im EM-Eröffnungsspiel in Kolding gegen Rumänien.

An Probleme und Unwägbarkeiten haben sie sich bei der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) aber bereits gewöhnt. Zunächst stand die ganze EM wegen der Pandemie auf der Kippe, dann verlor der WM-Achte seinen Vorrundenspielort Trondheim, weil sich Co-Gastgeber Norwegen zurückzog. Zudem fielen die geplanten drei Testspiele bei einem hochkarätig besetzten Turnier aus. Kurzum: Dem DHB-Team wurden zuletzt schon einige Prüfungen auferlegt. In etwa so wie der biblischen Figur Hiob, dessen Gottesbeziehung der Erzählung nach durch Leiden auf die Probe gestellt wurde.

Man könnte also verstehen, wenn die Deutschen lamentieren oder nörgeln würden. Doch genau das machen sie nicht. Torhüterin Dinah Eckerle ist sogar davon überzeugt, dass sich trotz allem „das EM-Gefühl auf jeden Fall“ einstellen wird. Und auch Co-Trainer Alexander Koke, der momentan die Einheiten zusammen mit U-20-Coach André Fuhr leitet, ist optimistisch gestimmt: „Die Mannschaft schafft es, sich in den EM-Tunnel zu begeben. Sie zeigt mentale Stabilität und dass sie sich unabhängig macht von den Widrigkeiten, die mit Sicherheit auch bei der EM warten werden.“

Die Deutschen versuchen also, das Negative ins Positive umzuwandeln, die Probleme als Chance zu sehen. „Vielleicht“, spekuliert Sportvorstand Axel Kromer. „sagen wir hinterher sogar, dass wir zu diesem Glück gestoßen wurden; dass die verschiedenen Führungsrollen das Richtige waren.“

Schon die drei Vorrundenbegegnungen werden Aufschluss darüber geben. Nach dem Auftakt gegen Rumänien folgt am Samstag (18.15 Uhr) das Duell mit Titelanwärter Norwegen, am Montag (18.15 Uhr) geht es gegen Außenseiter Polen. Holen die Deutschen die keinesfalls garantierten, aber eben doch möglichen vier von sechs Punkten, würden sie den Aufwärtstrend erst einmal bestätigen.

Nach dem enttäuschenden zwölften Rang bei der Heim-WM trat Groener seinen Job mit dem Auftrag an, die DHB-Frauen zurück in die Weltspitze zu führen. Und der Niederländer ist gewissermaßen ein Experte für solch eine Mission. Die Auswahl seines Heimatlandes übernahm er 2009 in der internationalen Zweitklassigkeit, 2015 sprang WM-Silber heraus, ein Jahr später folgte Rang vier bei den Olympischen Spielen. Keine Frage: Groener kennt sich also mit Aufbauarbeit aus. Und vor allem weiß er, wie es nach oben geht.

Aufschwung seit 2018

Die vom DHB jahrelang sträflich vernachlässigte Frauen-Sparte gewinnt seit seinem Amtsantritt deutlich an Profil und Relevanz. Auch die Ergebnisse sind in Ordnung: Die EM 2018 beendeten die Deutschen als Zehnter, vor zwölf Monaten sprang bei der WM der achte Platz heraus. Das klingt zunächst einmal nicht nach Erfolg, doch es fehlte jeweils nur ganz wenig für den Halbfinaleinzug, weshalb jetzt in Dänemark auch so etwas wie eine Reifeprüfung ansteht. „Wir müssen abgezockter werden. Und es gilt, mit mehr Stolz und weniger Respekt in die Schlüsselspiele zu gehen“, fordert Kreisläuferin Julia Behnke, die zu den Leistungsträgerinnen zählt. Im vergangenen Jahr verließ sie die Bundesliga und wechselte zum russischen Topverein Rostow am Don, nun ist die Mannheimerin in Ungarn bei Ferencváros Budapest aktiv. Und das aus gutem Grund. „Die Rahmenbedingungen der ausländischen Vereine bietet kein einziger deutscher Frauen-Club“, sagt sie.

Bundestrainer Groener hofft seit seinem Amtsantritt, dass mehrere seiner Spielerinnen einen Weg wie Behnke einschlagen – und in diesem Sommer wurde sein Wunsch mehrfach erfüllt. Gleich fünf Frauen aus dem aktuellen EM-Aufgebot sind im Ausland aktiv, was in der Summe jede Menge internationale Erfahrung bringt – und somit auch Hoffnung für das Turnier macht.

Info: Alle deutschen Spiele live bei: www.Sportdeutschland.TV

