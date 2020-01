Die Schwäche der Etablierten

Wien.Ein Turnier entwickelt ja immer eine gewisse Eigendynamik. Das wissen auch die deutschen Handballer nur allzu gut. 2016 trafen sie die Euphoriewelle und gewannen die EM, zwei Jahre später ging praktisch alles schief, weil nichts stimmte. Es sind oft kleine Dinge, die großen Einfluss haben, die möglicherweise im Vorfeld auch gar nicht beeinflussbar ist.

Aber als die ersatzgeschwächte Mannschaft des Deutschen Handballbundes (DHB) vor zwei Wochen zur EM reiste, stand eine Sache fest: Dieses personell arg gebeutelte Team kann nur Erfolg haben, wenn in den Schlüsselspielen die etablierten Kräfte auf den Halbpositionen ihre Leistung abrufen. Und das gelang beim unglücklichen 24:25 im zweiten Hauptrundenspiel gegen Kroatien nicht. Julius Kühn, der bis zum Duell mit dem Starensemble vom Balkan ein gutes Turnier spielte, erzielte nur einen Treffer bei fünf Versuchen. Hinzu kam ein Ballverlust. „Der Wurf hat nicht gepasst“, meinte Bundestrainer Christian Prokop und kritisierte, dass von der halblinken Position „nicht die Durchschlagskraft kam, die wir gebraucht hätten“. Damit meine er Kühn, aber auch Fabian Böhm, der erneut den Nachweis schuldig blieb, gegen Gegner von Weltklasseformat bestehen zu können.

Um zu verstehen, wie wichtig dieser Kühn ist, muss man wissen, wie einzigartig seine Fähigkeiten sind. Befindet er sich in Topform, sind die Auswirkungen auf das Spiel des deutschen Teams gravierend – und damit auch auf den Ausgang eines Turniers. Denn wer am Ende weit vorne dabei sein und um die Medaillen spielen will, braucht gemeinhin einen Mann mit Wucht und brachialen Würfen. Einen Mann wie Kühn.

Ausgerechnet gegen Kroatien strahlte der Melsunger aber die Torgefahr eines Phantoms aus. Mit der offensiven Deckung des Gegners hatte er Probleme – wie auch Kai Häfner, der ein irritierendes Turnier spielt. Der Linkshänder ist in der Bundesliga hinter dem Dänen Michael Damgaard der torgefährlichste Rückraummann, bleibt aber seit EM-Beginn schon unter seinen Möglichkeiten – was insofern dramatisch ist, dass mit Turnierneuling David Schmidt kein adäquater Ersatz parat steht.

Wie beim Bungeespringen

Der Mann vom TVB Stuttgart kam gegen Kroatien an seine Grenzen, was ein wenig erwartbar und überhaupt nicht schlimm war. Häfners Leistung bleibt hingegen ein Rätsel, am Samstag legte er den nächsten unglücklichen Auftritt hin. Keine Frage: Wer den Linkshänder so in der Bundesliga spielen sieht, traut bei der EM bislang seinen Augen nicht. Das Gesehene gleicht einer Illusion. Häfners Bilanz gegen Kroatien: Sieben Würfe, drei Tore, zwei Abspielfehler, die zu Gegentreffern im Konter führten.

„Wir haben es nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, sagte ein frustrierter Kapitän Uwe Gensheimer. Der Mannheimer zeigte wie auch Rechtsaußen Timo Kastening, Torwart Andreas Wolff und Spielmacher Philipp Weber eine gute Leistung. Aber die Halbpositionen lieferten eben nicht.

Und so passierte nach einem 17:12 (37.) genau das, was man nur vom Bungeespringen kennt. Die zuvor ungebremst Richtung Tiefe stürzenden Kroaten wurden von einer Art Gummiseil zurück in die Partie geholt. Und dieses Seil waren die Deutschen, die in der Schlussviertelstunde ein Lehrvideo für Angstforscher drehten. Mit jedem Ballverlust und jedem Fehlwurf wuchs deutlich spürbar das Gefühl von Ohnmacht und Sorge. Und zwar nicht bei den Jungen wie Kastening oder den international Unerfahrenen wie Weber – sondern bei denen, von denen man es nicht erwartet hatte.

