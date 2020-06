Dissinger: „Ich werde in Skopje bleiben“

Skopje.Christian Dissinger gehörte zu den großen Hoffnungsträgern des deutschen Handballs. Viele Verletzungen warfen den 28-jährigen Ludwigshafener allerdings zurück. Im Moment spielt er für Vardar Skopje in Mazedonien – und das wird der Halblinke auch in der nächsten Saison tun. Im Interview verrät er, was den Ausschlag gab – und ob er noch an eine Rückkehr ins Nationalteam glaubt.

Herr Dissinger, wo erwische ich Sie gerade?

Christian Dissinger: Momentan bin ich noch in Mazedonien. Die Grenzen sind dicht - und das wird vermutlich die nächsten zwei, drei, vier Wochen so bleiben. Ich brauche auch noch ein paar Genehmigungen, weil ich ja durch mehrere Länder reisen und diverse Grenzen überqueren muss, wenn ich zurück nach Deutschland will. An fliegen ist ohnehin nicht zu denken, deswegen muss ich das irgendwann irgendwie mit dem Auto hinbekommen.

Frustriert es Sie, in Skopje festzusitzen?

Dissinger: Nein, es ist alles gut, auch das Wetter spielt mit. Aber wie in vielen anderen Ländern hängt auch hier wegen der Corona-Krise das ganze öffentliche Leben ein wenig der sonstigen Normalität hinterher. Es gab hier sogenannte Polizeistunden, da konnte man sich nur bis 19 Uhr draußen aufhalten - und am Wochenende durfte man teilweise komplett nicht raus.

Was auf dem Balkan schwierig sein dürfte, weil sich dort das Leben sehr viel draußen abspielt.

Dissinger: Ja klar, es war nicht ganz einfach, vor allem bei dem Wetter. Wir hatten hier teilweise 35 Grad und mehr - und wenn man dann nicht raus kann, ist das ziemlich brutal. Aber jetzt haben die Restaurants wieder geöffnet. Ich glaube, dass sich das Leben jetzt wieder Stück für Stück normalisiert.

Wie ist Ihre Vertragslage in Skopje?

Dissinger: Ich habe mit meinem Manager Marc Rapparlié und dem neuen Präsidenten Mihajlo Mihajlovski alles geklärt und werde für eine weitere Saison in Skopje bleiben.

Vor ein paar Monaten hörte sich das noch anders an: Da sagten Sie, für einen Verbleib müsse ein Wunder geschehen.

Dissinger: (lacht): Ich hatte auch vergangenes Jahr vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona gesagt, dass Wunder geschehen. Ein wenig ist das jetzt auch hier passiert. Es hat sich alles in die richtige Richtung bewegt. Aber klar ist auch: Solch eine Saison wie die zurückliegende will ich nicht noch einmal erleben. Das hat einfach nur noch wenig Spaß gemacht, weil in zu vielen Monaten kein Gehalt bezahlt wurde. Es war schwer, sich auf Handball zu fokussieren.

Das fördert nicht gerade die Arbeitsmoral…

Dissinger: Natürlich ging das an der Mannschaft nicht spurlos vorüber. Das Training war hier und da eine Katastrophe. Das lag aber keinesfalls am Trainer, sondern an der Gesamtsituation. Wir waren nicht mit dem Kopf bei der Sache, haben uns aber immerhin als Team immer gut verstanden und nie gestritten. Und nun bin ich davon überzeugt, dass auch alles andere besser wird.

Woher nehmen Sie diesen Optimismus?

Dissinger: Uns als Mannschaft wurde vom neuen Präsidenten Mihajlovski zugesichert, dass wir jetzt jeden Monat unser Geld bekommen. Und ich habe erst einmal auch keinen Grund, daran zu zweifeln, weil ich einen sehr seriösen Eindruck von unserer neuen Clubführung habe. Ich bin nicht der einzige Spieler, der so denkt. Viele Jungs bleiben trotz der Querelen in der Vergangenheit: Stojance Stoilov, Timur Dibirov und Ivan Cupic verlassen ebenfalls nicht den Verein. Wir alle wollen diesem Projekt eine Chance geben und glauben, dass wir zusammen mit ein paar neuen jungen Spielern etwas aufbauen können.

Skopje gewann zwei der vergangenen drei Champions-League-Saisons. Bleibt das der Anspruch?

Dissinger: Wir brauchen noch einen Mittelmann und einen Halbrechten. Erst wenn diese Positionen besetzt sind, kann man genau sagen, was denn möglich ist. Ich bin mir aber aufgrund der Corona-Krise sicher, dass in den nächsten sechs bis acht Wochen noch etwas auf dem Transfermarkt passieren wird. Da werden vermutlich Spieler auf den Markt kommen, von denen man das vorher nicht gedacht hatte, aber ihre Vereine werden plötzlich ganz einfach dazu gezwungen sein, sie abzugeben. Ich denke, darauf spekuliert man hier in Skopje jetzt auch. Man könnte sagen: Je mehr Zeit ein Club jetzt gewinnt, desto größer wird die Chance, einen guten Spieler zu bekommen.

Trotzdem: Welche Ambitionen hat der Verein?

Dissinger: Das Viertelfinale in der Champions League sollte immer das Ziel sein.

Dachten Sie an eine Bundesliga-Rückkehr in diesem Sommer?

Dissinger: Es gab zwei, drei lose Anfragen, das war allerdings auch alles vor Corona. Ich hatte aber ohnehin nicht das Gefühl, dass ich hier dringend weg will. Und wenn wir ehrlich sind: Eine finanzielle Unsicherheit gibt es momentan bei vielen Vereinen in Europa, kaum einer kann dir irgendwas garantieren. Hier in Skopje weiß ich, was ich habe und was Sache ist. Ich vertraue den neuen Leuten an der Vereinsspitze und für mich war klar: Wenn es solide weitergeht und die Ambitionen stimmen, will ich bei Vardar bleiben, weil es mir in Skopje gut gefällt und ich auch alles habe, was ich brauche: das Trainingszentrum ist super, die Stadt schön, das Leben klasse. Ein toller Nebeneffekt ist, dass ich in zwei Stunden in Griechenland am Strand bin (lacht).

Ihr ehemaliger Kieler Coach Alfred Gislason ist mittlerweile Bundestrainer. Eine kluge Wahl des Deutschen Handballbundes?

Dissinger: Wenn jemand der richtige Mann für diese Aufgabe ist, dann Alfred. Mit seiner Erfahrung, seinem Wissen als Spieler und Trainer gibt es keinen Besseren. Niemand kennt den deutschen Handball so gut wie Alfred.

Und wird er Sie noch einmal fürs Nationalteam nominieren?

Dissinger: Diese Frage habe ich schon oft gestellt bekommen, aber das liegt ja zum Großteil an meiner Leistung und der Philosophie des Trainers oder des Deutschen Handballbundes. Unser Pensum in Skopje kann man durchaus mit der Bundesliga vergleichen. Wir treten in der Seha-Liga (supranationaler Handball-Wettbewerb: Anm. d. Redaktion) an, die bei weitem nicht so schlecht ist, wie sie immer gemacht wurde. Und in der Champions League spielen wir sowieso. Klar ist, dass ich gerne noch einmal für Deutschland spielen will.

Sie sind 2018 nach Skopje gewechselt. Wie bewerten Sie diesen Schritt rückblickend?

Dissinger: Es war definitiv die richtige Entscheidung. Ich hatte damals ein paar Angebote - und dann kam Vardar und ich dachte mir: Diese Mannschaft ist schon richtig stark und mit ein bisschen Glück können wir etwas erreichen. Mit dem Sieg in der Champions League gelang das. Ich wusste aber auch, dass es finanziell nicht so gut aussieht. Dennoch überwog diese Lust auf ein Abenteuer. Ich wollte mal in ein Land gehen, von dem ich nicht genau wusste, was auf mich zukommt. Das erste Jahr war unglaublich. Wir waren keine Mannschaft, sondern wie eine Familie. Solch einen Zusammenhalt habe ich selten erlebt. Nach dem Champions-League-Sieg ging es allerdings mental eher bergab als bergauf. Versprechungen wurden nicht eingehalten. Aber das ist jetzt Schnee von gestern. Es wurden Lösungen gesucht und gefunden.

Reden wir über die guten Tage, zum Beispiel den Empfang nach dem Sieg in der Champions League.

Dissinger: Das war der Wahnsinn. Von so etwas träumt jeder Sportler. 30000 Menschen warteten am Flughafen, die standen da seit sieben, acht Stunden. Dann ging es mit dem offenen Bus in die Stadt. Das dauert normalerweise 15 bis 20 Minuten. Wir waren zweieinhalb Stunden unterwegs, weil die Leute auf der Straße standen und mit uns feierten. Überall waren Menschen: an Fenstern, auf Brücken, neben dem Bus. Rund 300000 Leute sollen an diesem Tag unterwegs gewesen sein, um uns zu sehen. Ganz ehrlich: Bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass es das nur im Fußball gibt.