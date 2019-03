Dojcak sieht den Druck beim Gegner

Heddesheim.Vier Spieltage vor dem Rundenende spitzen sich in der Frauenhandball-Badenliga der Meisterschafts- und der Abstiegskampf zu. Während Schlusslicht TV Schriesheim dringend das Heimspiel heute (19 Uhr) gegen die SG Pforzheim/Eutingen gewinnen muss, um bei drei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, geht es für die SG Heddesheim um den Titel. Die Mannschaft von Trainer Branko Dojcak empfängt morgen um 15.15 Uhr den Zweiten HG Oftersheim/Schwetzingen in der Nordbadenhalle.

„Mehr Spitzenspiel geht nicht“, bringt Dojcak die Voraussetzungen auf den Punkt. Seine Mannschaft übernahm erst am vergangenen Wochenende durch einen 26:20-Erfolg in Pforzheim Platz eins, profitierte dabei von der 22:23-Heimniederlage Oftersheim/Schwetzingens gegen Brühl. „Jetzt ist auf einmal die HG unter Druck. Sie müssen bei uns gewinnen“, betont der SGH-Coach.

Bei einem Heddesheimer Sieg würde der Vorsprung auf drei Punkte anwachsen. Zudem hätte die SGH den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidend wäre, für sich entschieden. Angesichts der starken Form, in der sich die Gastgeberinnen befinden, scheint es unwahrscheinlich, dass sie sich das in den dann noch verbleibenden drei Spielen nehmen lassen würden.

„Oftersheim/Schwetzingen ist ein harter Brocken, aber irgendwie liegt uns diese Mannschaft“, erinnert Dojcak an den überzeugenden 33:21-Erfolg im Hinspiel, als sein Team dem selbsternannten Meisterschaftsfavoriten keine Chance ließ. „Psychisch haben wir sicherlich einen Vorteil durch den klaren Sieg aus der Hinrunde und auch der Heimvorteil ist wichtig“, verweist der Trainer auf die starke Bilanz: Nur gegen Viernheim musste sich Heddesheim zu Hause geschlagen geben. „Wir hoffen, dass wir diesmal auch wieder richtig gute Unterstützung von unseren Zuschauern bekommen“, freut sich Dojcak auf eine stimmungsvolle Partie.

Personelle Probleme

Allerdings ist Heddesheim nicht ganz verschont von personellen Problemen: Katja Bender plagt sich mit einer Sprunggelenksverletzung herum, Eva Hildenbrand hat Probleme mit dem Knie und die zuletzt überragende Selina Hammersdorf war die Woche über krank. „Man muss abwarten, wer alles rechtzeitig fit ist. Unser großes Plus ist aber, dass wir sehr ausgeglichen besetzt sind. Wir haben viele Spielerinnen, die vorn ein Spiel entscheiden können, und wir haben in Michaela Gärtner eine derzeit herausragende Torhüterin“, sieht Dojcak seine Mannschaft gewappnet. Er will mit einer guten Deckung und einem schnellen Umschaltspiel den Sieg einfahren und damit das Tor zur Meisterschaft weit aufstoßen.

Sollte es nichts mit einem SGH-Erfolg werden, wäre der TSV Amicitia Viernheim plötzlich wieder im Titelrennen: Voraussetzung ist, dass der Tabellendritte, der nur drei Punkte hinter Heddesheim liegt, das Derby am Sonntagabend (18 Uhr) in eigener Halle gegen die HG Saase gewinnt (5.). me

