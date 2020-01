Doll warnt vor „kleiner“ SGL

Mannheim.Eine hart Nuss haben die Handballer des TV Friedrichsfeld am Samstagabend zu knacken: Der Badenliga-Fünfte erwartet um 17 Uhr den Spitzenreiter TV Knielingen in der Lilli-Gräber-Halle. Bislang ist das Team von Trainer Marco Dubois vor eigenem Publikum verlustpunktfrei, „aber wenn das auch gegen Knielingen gelingen soll, muss schon alles passen“, erklärt TVF-Sprecher Florian Kuhn. „Natürlich sind wir zu Hause und wollen hier ungeschlagen bleiben, aber Knielingen steht zu recht an der Tabellenspitze“, hat Kuhn Respekt vor den Gästen.

Vor allem die Defensive des TVK ist eine echte Bank und entsprechend wird viel darauf ankommen, dass die Friedrichsfelder die sich bietenden Chancen konsequent verwerten. „Wir werden diesmal nicht allzu viele Möglichkeiten bekommen. Umso wichtiger ist es, dass wir diese nutzen. Ebenso wird es auch auf Kleinigkeiten ankommen. Beispielsweise Abpraller. Diese zweiten Chancen müssen wir mit Einsatz und Willen für uns holen“, hofft der TVF-Sprecher auf eine konzentrierte, engagierte Vorstellung seiner Mannschaft. Positiv: Die Friedrichsfelder können in Bestbesetzung antreten, alle Akteure sind fit.

Als nicht ganz so ideal entpuppte sich indes die Verlegung der Partie von Sonntag auf den Samstag. Ursprünglich wollten die Teams damit einem möglichen Endspiel der deutschen Handballer bei der EM aus dem Wege gehen. Nun überschneidet sich der neue Termin mit dem Spiel um Platz fünf zwischen Deutschland und Portugal. Dennoch hoffen die Friedrichsfelder in dieser wichtigen Partie auf Unterstützung von den Rängen.

Heimsiege sind Pflicht

Heimsiege sind indes für den TSV Amicitia Viernheim und die SG Heddesheim Pflicht: Die Viernheimer empfangen am Samstagabend um 19.30 Uhr den Drittletzten HSG St. Leon/Reilingen, die Heddesheimer den Vorletzten SG Leutershausen II.

Im Hinspiel tat sich die SGH im Derby noch enorm schwer und auch diesmal warnt Trainer Martin Doll vor der „unberechenbaren SGL“. Doch Heddesheim ist gut drauf, die personelle Situation hat sich etwas entspannt und entsprechend soll mit einem Sieg Platz vier untermauert werden.

Für Viernheim geht es gegen die nur einen Punkt weniger aufweisende Gäste aus St. Leon darum, den ersten Sieg des Jahres einzufahren und ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Trainer Christian Müller erwartet einen leidenschaftlichen Auftritt seiner Mannschaft. me

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020