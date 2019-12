Drei Löwen im EM-Kader

Mannheim.Mit Uwe Gensheimer, Jannik Kohlbacher und Patrick Groetzki stehen drei Spieler von den Rhein-Neckar Löwen im vorläufigen Aufgebot von Handball-Bundestrainer Christian Prokop für die Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen. Eine Überraschung im 28-Mann-Kader ist der beim badischen Bundesligisten ausgebildete und nun für den TVB Stuttgart im rechten Rückraum spielende David Schmidt.

Eine kurzfristige Absage für das Turnier im Januar handelte sich Prokop indes von Martin Strobel ein. Der gerade erst von einem Kreuzbandriss genesene Balinger Spielmacher informierte den Bundestrainer am Dienstag über seine Entscheidung: „Obwohl ich wieder einige Spielminuten in der Bundesliga bestritten habe, fühle ich mich nicht in der Lage, ein solches Turnier mit dieser Belastung und auf diesem Niveau zu spielen.“

Die Deutschen nehmen am 2. Januar die EM-Vorbereitung auf, bis dahin wird Prokop seinen Kader auf 18 Spieler reduzieren. Weitere zwei Profis werden dann nach dem Lehrgang gestrichen.

Während die Löwen Kohlbacher und Gensheimer ihre Turnier-Teilnahme sicher haben, steht Kollege Groetzki in einem Dreikampf mit Tobias Reichmann und Timo Kastening. Auf jeden Fall mit zwei Rechtsaußen werde er die Vorbereitung angehen, sagte Prokop dieser Zeitung. Ob er aber auch zwei Rechtsaußen mit zur Europameisterschaft nehme, sei noch unklar.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019