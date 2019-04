Drittletzte Chance auf Punkte

Heddesheim.Drei Partien, darunter zwei zu Hause, müssen die Handballer der SG Heddesheim in der Oberliga noch absolvieren, ehe es zurück in die Badenliga geht. Dabei hat das Team von Trainer Martin Doll heute (19.30 Uhr) vor den eigenen Fans gegen den TSV Weinsberg die beste Chance, noch einmal zu punkten.

Nach der Begegnung gegen den Tabellenelften, der nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat, empfängt Heddesheim nach Ostern Plochingen (2.), ehe zum Abschluss das Spiel in Weilstetten (12.) wartet. Gegen Weinsberg versucht das Schlusslicht, dem eigenen Anhang noch einmal eine gute Leistung zu zeigen und die Punkte in der Nordbadenhalle zu behalten. me

