Dubois und Seel bleiben

Mannheim.Der TV Friedrichsfeld bleibt in eigener Halle eine Macht: Auch das siebte Heimspiel gewannen die Mannheimer und gehen mit 14:12 Punkten und einem hervorragenden vierten Platz in die Winterpause der Handball-Badenliga. Gegen die TSG Wiesloch zeigte der TVF noch einmal eine solide Leistung und gewann verdient mit 26:21 (16:10). „Jetzt müssen wir in der Rückrunde versuchen, auch mal auswärts zu punkten. Aber das Team hat sich erstmal die Pause verdient“, meinte TVF-Sprecher Florian Kuhn.

Nicht nur der Sieg und die gute Platzierung sorgten beim TVF für strahlende Gesichter, auch die wichtigsten Personalien für die kommende Saison sind in trockenen Tüchern: Marco Dubois bleibt Coach und auch der spielende Co-Trainer Tobias Seel führt sein Engagement fort.

Plankstadt – Heddesheim 27:21

Martin Doll warnte im Vorfeld eindringlich vor der Heimstärke und dem Kampfgeist der Plankstädter, aber der Spielertrainer der SGH drang nicht in die Köpfe seiner Akteure durch. Nach starken Leistungen in den letzten Wochen präsentierte sich Heddesheim diesmal fahrig und nachlässig. Neben einer schwachen Chancenverwertung hatte die SGH dann auch noch Pech mit einigen Holztreffern.

Birkenau – TSV A. Viernheim 36:33

Es war ein packendes Hessen-Derby in der Badenliga. Vor großer Kulisse – über 150 Viernheimer kamen mit nach Birkenau – behielt am Ende der Favorit knapp die Oberhand. Viernheims Trainer Christian Müller machte letztlich die Abwehr als Grund für die Niederlage aus: „Wenn man auswärts 33 Tore macht, dann muss man eigentlich gewinnen.“ me

