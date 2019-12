Eckerle lässt DHB-Frauen vom Halbfinale träumen

Kumamoto.Dinah Eckerle verschwand nach dem WM-Coup der deutschen Handball-Frauen gegen die Niederlande in einer Jubeltraube. Dank ihrer überragenden Torfrau landete die DHB-Auswahl am Sonntag zum Auftakt der WM-Hauptrunde im Duell mit dem WM- und EM-Dritten einen überraschenden 25:23 (11:12)-Sieg und darf nun in Japan sogar vom ersten Halbfinale seit dem Bronze-Gewinn 2007 träumen. „Wir haben mutig gespielt und verdient gewonnen. Unsere Abwehrleistung war Wahnsinn“, lobte Bundestrainer Henk Groener und kündigte an: „Wir werden den Sieg ein kleines bisschen feiern.“

Mit 5:1 Punkten übernahm die DHB-Auswahl die Tabellenspitze der Gruppe I vor den Niederlanden und Rekord-Europameister Norwegen (beide 4:2). Gegen Serbien (2:4) reicht am Montag nun schon ein Remis, um mindestens das Spiel um Platz sieben zu buchen. Dieser sichert definitiv die Teilnahme an der Olympia-Ausscheidung im März 2020. „Wir sind unserem Ziel Olympia-Qualifikation ein Riesenstück nähergekommen. Das ist superwichtig für uns“, sagte Eckerle.

Mit 16 Paraden avancierte die Torfrau vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim zur Matchwinnerin und wurde dafür zum zweiten Mal im Turnierverlauf als beste Spielerin des Spiels ausgezeichnet. „Das ist mir, ehrlich gesagt, egal. Hauptsache, wir haben die zwei Punkte gewonnen. Das ganze Spiel macht mich unfassbar stolz, weil wir uns nie haben unterkriegen lassen und bis zur letzten Sekunde gekämpft haben“, sagte die 24-Jährige.

Revanche für EM-Niederlage

Eckerle war der Garant für den ersten Pflichtspielsieg von Groener gegen die Auswahl seines Heimatlandes, die er von 2009 bis 2016 in die Weltspitze geführt hatte. Auf dem Weg dorthin scheint der 59 Jahre alte Niederländer nun auch die DHB-Auswahl zu führen, die am Sonntag in Kumamoto erfolgreiche Revanche für die 21:28-Niederlage vor einem Jahr bei der EM in Frankreich nahm. „Heute haben wir gezeigt, dass wir wirklich einige Schritte vorwärts gemacht haben“, stellte Groener zufrieden fest. „Das ist einfach nur geil. Davon haben wir geträumt“, sagte Linksaußen Ina Großmann. Beste Werferin für die deutschen Frauen war Emily Bölk mit sechs Toren. Dabei war es zunächst trotz einer schnellen 4:1-Führung nicht nach Wunsch gelaufen. Beste Chancen wurden vergeben, einfache Bälle verworfen, in Überzahl gelangen zu wenige Treffer. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Deutschland im Angriff – und Eckerle wurde wie schon in der Vorrunde zum überragenden Rückhalt.

Groener bremst die Euphorie

In den ersten zehn Minuten nach der Pause gelangen den Niederländerinnen nur zwei Tore. Das DHB-Team setzte sich auf 16:14 ab, weil vorne Bölk und Kim Naidzinavicius (5 Tore) trafen. Zwölf Minuten vor Schluss betrug der Vorsprung beim 22:17 fünf Tore. Es wurde noch einmal eng, aber der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

Schon am Montag soll der Lauf gegen Serbien (7 Uhr), das Südkorea beim 36:33 die erste Turnierniederlage zufügte, fortgesetzt werden. „Sie werden uns alles abverlangen. Hauptthema für uns ist daher, Serbien zu schlagen“, sagte Groener und betonte mit Blick auf die Tabelle: „Alles, was damit zusammenhängt, ist erst einmal uninteressant. Vom Halbfinale reden wir überhaupt nicht.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019