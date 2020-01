Edinger mit klaren Erwartungen

Heddesheim.„Ich erwarte von meiner Mannschaft einen Sieg. Da gibt es kein Wenn und Aber.“ Torsten Edinger, Trainer des Frauenhandball-Badenligisten SG Heddesheim, will nach der verkorksten Hinrunde und der deutlichen 18:34-Niederlage am vergangenen Wochenende beim Titelaspiranten HSG Mannheim, die Wende schaffen. Dabei kommt der Vorletzte TSV Rintheim den SGH-Damen am Sonntag (15.30 Uhr/Nordbadenhale) gerade recht: „Natürlich darf man auch diesen Gegner nicht unterschätzen. Sie haben schon achtbare Resultate erzielt. Aber für uns zählt in diesem Heimspiel nur ein Erfolg“, so der Coach.

Die Heddesheimerinnen selbst sind mit 6:16 Punkten Tabellenachter und liegen damit deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück. Positiv stimmt Edinger allerdings die personelle Situation: Anja Sachsenmeier gibt nach einer einjährigen Verletzungspause ihr Comeback und soll nach ihrem Kreuzbandriss insbesondere in der Deckung Entlastung bringen.

Premiere für Aylin Gedik

Ihre Heimpremiere feiert zudem Neuzugang Aylin Gedik: Die junge Allrounderin, die in erster Linie auf der Spielmacherposition zum Einsatz kommen soll, war zuletzt bei der HG Oftersheim/Schwetzingen am Ball. „Damit haben wir zwei wichtige Alternativen mehr“, so Torsten Edinger, der nach dieser Runde sein Engagement bei der SGH beenden wird: „Ich kann es leider – beruflich bedingt – zeitlich nicht mehr stemmen“, erläutert er und schließt auch aus, dass er bei einem anderen Team einen Chef-Trainerposten annehmen wird. Edinger: „Ab April muss ich einfach kürzertreten, was den Handball angeht. Aber bis dahin werde ich hier in Heddesheim noch Vollgas geben.“

Hochmotiviert geht die HSG Mannheim am Sonntag (18 Uhr, Alexander-von-Humboldt-Schule) in das Derby beim TSV Amicitia Viernheim. Zur Erinnerung: Das Hinspiel gegen die Südhessinnen hatten die Seckenheimerinnen am ersten Spieltag in überzeugender Manier mit 31:21 gewonnen, aber wenige Wochen später waren die Punkte wieder futsch, da eine nicht spielberechtigte Spielerin eingesetzt wurde.

Dass die HSG Mannheim gut drauf ist, bewies sie zuletzt beim 34:18 gegen Heddesheim und auch beim Tabellenfünften in Viernheim soll nun mit viel Tempo aus einer stabilen Deckung heraus agiert werden.

„Unterschätzen werden wir den TSV Amicitia auf keinen Fall. Aber die Voraussetzungen bei uns sind gut. Wir wollen ein weiteres Ausrufezeichen setzen“, erklärt die Sportliche Leiterin der HSG, Laura Kettling mit Blick auf das Titelrennen mit der SG Nußloch. Die SG ist aktuell aufgrund eines mehr ausgetragenen Spiels noch Erster und muss am Sonntag um 18 Uhr bei der HG Saase ran muss.

