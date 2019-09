Edinger muss mentale Aufbauarbeit leisten

Heddesheim.Rückblick: Am Ende der vergangenen Saison hatten die Handballerinnen der SG Heddesheim zwei Matchbälle zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga. Doch in den entscheidenden Partien versagten die Nerven und es kam Verletzungspech dazu: Die Leistungträgerinnen Anja Sachsenmeier und Laura Knödler zogen sich Kreuzbandrisse zu. Mit diesen Ausfällen und der Enttäuschung über den verpassten Titel hatte Torsten Edinger (Bild), der neue Trainer der Heddesheimerinnen, in der Vorbereitungsphase zu kämpfen.

„Meine Hauptaufgabe war es, die Köpfe der Spielerinnen freizubekommen. Wir müssen wieder mit Spaß an den Handball gehen. Ich hatte viel mentale Aufbauarbeit zu leisten“, sagt Edinger, der auf Branko Dojcak folgt. Dabei ist der neue Coach ein alter Bekannter, er war zuletzt Co-Trainer der SGH-Männer, davor Trainer bei den Badenliga-Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim und davor auch schon in verschiedenen Positionen in Heddesheim tätig.

Der 37-jährige Trainer hat viele Gespräche geführt, um neue Spielerinnen zur SGH zu locken, „aber es lief nicht so, wie wir uns das erhofft hatten“, gibt er zu. Immerhin verstärken Torhüterin Jennifer Jung (St. Leon-Rot) und Kreisläuferin Yvonne Mohrlock (HSG Mannheim II) das Team. Zu einem Problem könnte werden, dass die etablierte Torhüterin Michaela Gärtner einen Auslandsaufenthalt hat und erst Ende des Jahres zurückkommt. „Jennifer Jung ist zwar nach ihrer langen Verletzungspause wieder in guter Form, aber wir wollen die Torhüterposition versuchen, doppelt zu besetzen“, erklärt Edinger. Um den Kader zu ergänzen, schaut sich der Trainer bei Jugendspielerinnen um, die mit Doppelspielrecht in der Badenliga auflaufen können und integriert werden sollen.

Rolle des Favoritenschrecks

Eine Prognose, wohin die Reise der Heddesheimerinnen geht, wagt der neue Coach noch nicht: „Das hängt sehr davon ab, ob wir ohne weitere langfristige Ausfälle durch die Runde kommen. Ganz vorn sehe ich uns nicht. Da sind Mannschaften wie die SG Nußloch oder die HSG Mannheim gesetzt. Gespannt bin ich auch auf den TSV Amicitia Viernheim, dem ich viel zutraue“, sagt Edinger.

Die Resultate der Testspiele waren durchwachsen, gut lief es beim eigenen Edeka-Cup, als man knapp gegen starke Konkurrenz am Einzug in die Finalrunde vorbei schrammte. „Unser Ziel ist es, in der Runde den einen oder anderen Favoriten zu überraschen“, blickt Torsten Edinger dem Saisonstart am 21. September beim TSV Rintheim vorsichtig optimistisch entgegen. me (Bild: Nix)

