Eine Hand an der Meisterschale

Heddesheim.Das Spitzenspiel der Frauenhandball-Badenliga zwischen der SG Heddesheim und der HG Oftersheim/Schwetzingen war nichts für schwache Nerven und ein wahres Handballfest für die SGH-Fans unter den rund 300 Zuschauern in der Nordbadenhalle. Mit 21:20 (11:13) gewannen die Heddesheimerinnen, bleiben damit Tabellenführer und haben bei 30:8 Punkten ihren Vorsprung auf Oftersheim/Schwetzingen (27:11) – bisher Zweiter und nun neuer Vierter – auf drei Punkte ausgebaut. Dazwischen liegen noch Brühl (28:12) und Viernheim (27:11) auf Rang drei.

Und wie es sich für einen Handballkrimi gehört, gab es auch diesmal die Spielerinnenpersönlichkeit, die zum entscheidenden Faktor wurde: Selina Hammersdorf, die unter der Woche mit einer Mittelohrentzündung nicht am Training teilnehmen konnte, schleppte sich durch die gesamte Partie. „Es war nicht die Selina, die wir kennen“, meinte auch SGH-Trainer Branko Dojcak. Er schenkte aber seiner Schlüsselspielerin Vertrauen und die zahlte es zurück: Mit dem entscheidenden Treffer drei Sekunden vor der Schlusssirene. „Natürlich kann man sagen, dass da Glück dabei war. Aber es war auch der Wille und der Kampfgeist meiner Mädels“, lobte Dojcak sein Team.

Voreilige Glückwünsche zur Meisterschaft wollte der erfahrene Trainer aber nicht annehmen: „Wir haben noch drei schwere Spiele vor uns. Aber meine Mannschaft ist gut drauf und wir werden weiter unseren Job machen“, verspricht Dojcak.

Mit der Leistung gegen Oftersheim/Schwetzingen war der SGH-Coach indes nur bedingt zufrieden: „Wir haben eigentlich nicht das gespielt, was wir wollten“, verriet er. Damit meinte er vor allem die Abwehrarbeit gegen Karolin Kolb. „Wir wussten genau, dass sie gerne über die Mitte kommt und dann wirft. Da wollten wir kompakt stehen, aber schon nach 20 Sekunden machte sie genau so ihr erstes Tor“, ärgerte sich Dojcak. Am Ende kam Kolb auf acht Treffer und war nie wirklich in den Griff zu bekommen.

Als die Heddesheimerinnen nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit wechselnden Führungen den Start in die zweite Hälfte verschliefen und 12:17 (37.) zurücklagen, wurde es kurzzeitig still in der Halle. Doch mit einer 5:1-Abwehr gelang die Wende: Jule Paloj störte die Angriffe der HG immer wieder, lief selbst Konter und brachte ihre Mannschaft mit 19:18 in Führung. Oftersheim/Schwetzingen drehte das Resultat noch einmal zum 20:19 (57.), ehe Anja Sachsenmeier egalisierte und dann Hammersdorf den umjubelten Siegtreffer markierte.

TSVA Viernheim – HG Saase 28:28

Zwei grundverschiedene Hälften lieferte der TSV Amicitia im Derby ab: „In der ersten Hälfte waren wir konzentriert, in der zweiten leider nicht mehr“, brachte es Trainer Matthias Kolander auf den Punkt.

Basierend auf einer starken Deckung ließen die Südhessinnen der jungen HG-Mannschaft keine Chance und setzte sich über 7:4 (17.) auf 10:5 (21.) und 16:9 zur Pause ab. „Leider haben wir dann den Faden verloren, zu viele Chancen ausgelassen und mit jedem vergebenen Wurf, wurde Saase sicherer“, so Kolander. Beim 26:27 gelang der HG erstmals der Anschlusstreffer (58.) und nach dem 26:28 trafen Kristina Bauer und Claudia Schückler zum 28:28-Endstand.

Schriesheim – Pforzh./Eut. 22:31

Der Abstieg rückt für den TVS nach der neuerlichen Niederlage näher. Bis zum 10:11 (26.) hielten die Schriesheimerinnen mit, dann gerieten sie mit 10:15 und weiter mit 16:26 (48.) entscheidend ins Hintertreffen. me

