Einigung bei Freigabe von Spielern naht

Mannheim.Der Deutsche Handballbund (DHB) ist in der Debatte um die Freistellung der Nationalspieler durch die Bundesliga-Clubs von einer Einigung überzeugt. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir eine Lösung finden“, sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober am Montag: „Es ist wichtig, dass die Spieler abgestellt werden. Und davon gehe ich auch aus.“

In der nächsten Woche stehen überall in Europa EM-Qualifikationspartien an. Die Clubs fordern eine Garantie, dass sich ihre Nationalspieler bei einer Rückkehr nach Deutschland nicht in Quarantäne begeben müssen, wenn diese zuvor mit ihrer Auswahlmannschaft in einem Corona-Risikogebiet weilten.

„Wir verstehen die Sorgen der Clubs. Es ist aber auch die Aufgabe aller Vereine und der Nationalverbände, diese Spiele umzusetzen. Das ist wichtig für den europäischen Handball“, sagte Schober und betonte, dass der DHB gerade zwischen den Nationen vermittle und alle Verbände zu regelmäßigen Corona-Testungen und zu entsprechenden Hygienekonzepten angehalten seien. Er sehe deshalb eine „große Chance“, dass die Spieler einreisen dürfen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zum 1. November soll es dazu auch eine entsprechende Musterverordnung des Bundes geben, die aber von den jeweiligen Bundesländern umgesetzt werden muss.

„WM weniger problematisch“

Ob die WM im Januar in Ägypten stattfindet, vermochte der Vorstandsboss nicht final zu beantworten. Doch auch hier zeigte er sich optimistisch. „Für den ganzen deutschen Handball ist diese WM wichtig. Wir arbeiten daran, dass es dieses Turnier geben wird. Wir wissen aber auch nicht, was nächste Woche oder im Januar ist“, sagte Schober, der eine WM mit Blick auf das Corona-Risiko als „weniger problematisch“ erachtet im Vergleich den Qualifikationsspielen in der nächsten Woche: „Wir haben bei einer WM einen festen Standort und bewegen uns in einer Blase. Da ist das Risiko meiner Meinung nach geringer.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020