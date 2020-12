EM für Ahlgrimm „unterirdisch“

Heike Ahlgrimm absolvierte selbst 90 Spiele im DHB-Trikot. © Andrea Müller

Bensheim/Kolding.Die bisherigen Auftritte der deutschen Handballerinen bei den Europameisterschaften in Dänemark haben Heike Ahlgrimm nicht gefallen. „Ehrlich gesagt: Ich bin maßlos enttäuscht“, sagt die Trainerin des Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach zu den drei Spielen des DHB-Teams in der Sydbank Arena in Kolding.

Die Leistung der Equipe von Bundestrainer Henk Groener beim historischen 23:42-Debakel gegen Norwegen sei einer deutschen Auswahl „nicht würdig“ gewesen, findet die 45-Jährige, die selbst 90 Länderspiele für den DHB bestritt. „Das hört sich vielleicht böse an, aber da kann man fast froh sein, dass das nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen war. Das war unterirdisch.“

Lange Mängelliste

Eine Niederlage gegen den Rekord-EM-Champion („Tolle Mannschaft, tolle Spielerinnen“) sei nicht das Problem. Die Art und Weise und die Höhe dagegen schon. „Mit 19 Toren darf man auch gegen Norwegen nicht verlieren.“ Keine Aggressivität in der Abwehr, kein Tempospiel, schwache Abschlüsse, insgesamt zu viele Hänger im Spiel – die Mängelliste, die Ahlgrimm aufführt, ist übertragbar auf die Partien gegen Rumänien (22:19) und Polen (21:21).

Stimmte zum Turnierauftakt gegen Rumänien zumindest das Ergebnis, sei die Leistung gegen Polen ebenfalls überschaubar gewesen. „Gegen Polen erwarte ich von einer deutschen Nationalmannschaft einen Sieg mit fünf, sechs Toren Unterschied.“ Ein Grund für die bis dato mäßigen Darbietungen der deutschen Crew könnten die Umstände der Corona-Pandemie sein, die die Vorbereitung deutlich erschwert hätten, vermutet Ahlgrimm.

DHB-Coach Groener war wegen eines Corona-Befundes in häuslicher Quarantäne, konnte die Mannschaft beim Trainingslehrgang in Frankfurt nicht betreuen und reiste erst zum Norwegen-Match nach Dänemark. Das geplante Testturnier vor der EM wurde Corona-bedingt abgesagt. Diese ungünstigen Faktoren würden sicher eine Rolle spielen. Zudem seien viele Akteurinnen der „eigentlich gut besetzten“ deutschen Mannschaft unter ihren Möglichkeiten geblieben.

Beispielsweise sei Emily Bölk ein Riesentalent, ihre Fähigkeiten habe sie bisher jedoch nicht auf die Platte gebracht. Beste Deutsche ist für Ahlgrimm bislang Julia Maidhof. Die 22-Jährige war sechs Jahre lang für die Flames aktiv, bevor sie im letzten Sommer nach Bietigheim ging. „Julia ist die entscheidende Spielerin im deutschen Team“, erklärt die Flames-Trainerin.

Das DHB-Ensemble setzt den Trend fort, der sich mit den Plätzen acht und zehn bei den letzten Großereignissen (WM 2019 und EM 2018) angedeutet hatte. „Wir haben den Anschluss verpasst und sind nur Mittelmaß“, so Ahlgrimm. Bei aller Kritik sieht die Trainerin angesichts des günstigen Turnierbaums dennoch Chancen, bei der EM weit zu kommen. Am Samstag trifft die Nationalmannschaft ab 16 Uhr im ersten Hauptrundenspiel auf Ungarn. Die Kontrahenten im Kampf um die beiden Halbfinal-Tickets sind neben Kroatien (bereits qualifiziert) und Ungarn dann Serbien oder die Niederlande. „Vielleicht platzt bei der deutschen Mannschaft ja in diesen Spielen der Knoten.“ eh

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020