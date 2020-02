Endspurt sichert Remis

Schwetzingen.Mit diesem Punktgewinn hatte keiner mehr gerechnet. Sechs Tore betrug der Rückstand der SG Leutershausen gut 13 Minuten vor Schluss. Nur noch 100 Sekunden waren zu spielen, als die Roten Teufel im Handball-Drittliga-Derby bei der HG Oftersheim/Schwetzingen beim 20:23 immer noch drei Treffer aufholen mussten. Doch dank eines furiosen Endspurts schafften die Handballer von der Bergstraße das fast Unmögliche. Praktisch mit der Schlusssirene erzielte Philipp Bernhardt noch den Treffer zum 23:23-(8:12)-Unentschieden. Durch den späten Punktgewinn bleibt die SGL auf dem zweiten Tabellenplatz, da der punktgleiche Verfolger HSG Rodgau Nieder-Roden gestern Abend ebenfalls nicht über ein Remis hinauskam.

„Aufgrund des Spielverlaufs war es natürlich ein sehr glückliches Unentschieden“, räumte SGL-Trainer Frank Schmitt ein. „Die erste Halbzeit war katastrophal schlecht. Zwar stand die Abwehr stabil, aber vorne haben wir mutlos gespielt und uns zu viele Fehlwürfe und technische Fehler geleistet.“ Bis zum 5:5 hielt einzig und allein Rechtsaußen Max Schmitt mit bis dahin schon vier Treffern die Gäste im Spiel. Dann enteilte die Mannschaft des ehemaligen Leutershausener Trainers Holger Löhr vor rund 850 Zuschauern in der stimmungsvollen Nordstadthalle auf 10:6 und ging mit einer verdienten 12:8-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst nichts am Geschehen. Bis zum 20:14 (46.) bauten die Gastgeber den Vorsprung kontinuierlich aus. Dann nahm Schmitt eine Auszeit, die Wirkung zeigte. „Erst ab diesem Zeitpunkt haben wir angefangen, richtig Handball zu spielen“, sagte der SGL-Trainer. „Da muss man sich schon hinterfragen, warum das nicht früher erfolgt ist.“

Mit einem 4:0-Lauf verkürzten die Teufel auf 18:20. Vor allem Rückraumspieler Hendrik Wagner, der in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zum Zuge gekommen war, nahm jetzt sprichwörtlich sein Herz in die Hand und war von der HGO-Abwehr kaum noch zu bremsen. Die Aufholjagd der Gäste wurde erst durch eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe gegen Schmitt gestoppt. Oftersheim/Schwetzingen ging wieder mit drei Treffern in Front und hielt diesen Abstand bis zum 23:20 durch Florian Burmeister (58.). Die Entscheidung schien gefallen zu sein. Doch die SGL verkürzte durch Wagner und Sven Schreiber auf 23:22. Und mit dem letzten Wurf hatte die SGL tatsächlich etwas zu feiern. bk/ü

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020