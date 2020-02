Erleichterung nach Aufholjagd

Mannheim.Eine hohe Hürde im Kampf um den direkten Wiederaufstieg haben die Badenliga-Handballerinnen der HSG Mannheim genommen: Das Team von Trainer Siggi Oetzel gewann das Heimspiel gegen den Tabellendritten TSG Wiesloch mit 28:25 (13:11) und verteidigten damit die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung auf die SG Nußloch.

„Das war sicherlich kein schönes Spiel, aber letztlich zählen nur die Punkte im Meisterschaftskampf“, atmete auch Laura Kettling, Sportliche Leiterin der Seckenheimerinnen, nach dem Erfolg kräftig durch. „Ich denke, wir haben verdient gewonnen, auch wenn wir unserer eindeutigen Favoritenrolle nicht ganz gerecht werden konnten.“ Damit verabschiedet sich die HSG „mit einem guten Gefühl in eine vierwöchige Pause“, wie Kettling erklärt. Das eigentlich nächste Spiel gegen Diehlheim wurde auf den 1. April verlegt, so dass es für Mannheim erst am 14. März mit der schweren Auswärtsbegegnung beim TV Brühl weitergeht, ehe dann am 21. März das Spitzenspiel gegen Nußloch eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen bringen könnte.

Gegen Wiesloch waren die Voraussetzungen bei den Seckenheimerinnen alles andere als ideal: Martina Koch und Elena Weiser fehlten, Nathalie Schützdeller ist noch verletzt und Nadine Titze konnte grippebedingt kaum trainieren. Entsprechend standen Oetzel nur zwei Auswechselspielerinnen zur Verfügung. „Da war es natürlich schwer, gegen einen starken Kontrahenten 60 Minuten Vollgas zu geben“, so der HSG-Coach. Seine Mannschaft tat sich besonders im Angriff schwer, vergab gute Chancen oder versuchte zu häufig und unvorbereitet Kreisanspiele. „Was zudem gegenüber den letzten Spiel kaum vorkam, waren die Tempogegenstöße. So kamen wir letztlich nur auf 28 Treffer, was uns eigentlich mittlerweile zu wenig ist“, erklärte Kettling, die aber eine starke Vorstellung von Anne Wild und den beiden Torhüterinnen Stella Gudenau und Sarah Kral-Meinhardt hervorhob.

Nach dem 9:9 (21.) legte Mannheim zwar immer vor, schaffte es aber nicht, Wiesloch abzuschütteln. Die Entscheidung fiel erst durch einen Doppelpack von Caroline Vreden zum 27:23 (58.) und einem parierten Strafwurf von Stella Gudenau.

SG Heddesheim – Viernheim 22:21

Das Derby kostete Torsten Edinger, Trainer der Heddesheimerinnen, Nerven. „Aber der Sieg entschädigt“, war ihm die Erleichterung nach dem Erfolg über seine ehemalige Mannschaft anzumerken. Viernheim hatte ebenso wie die Gastgeberinnen in der Deckung seinen besten Mannschaftsteil, beide Seiten leisteten sich im Angriff einige Schwächen. „Wir hatten in der ersten Hälfte schon genügend Chancen, um mit einer Führung in die Pause zu gehen“, sagte Edinger. So aber legte Viernheim ein 11:9 vor und baute den Vorsprung sogar auf 15:11 aus. Dann aber zeigte Heddesheim sein Kämpferherz, egalisierte zum 16:16 und setzte sich nach dem 18:18 (55.) auf 20:18 (57.) ab. In der Schlussphase kam der TSV Amicitia noch dreimal zum Anschlusstreffer, schaffte aber nicht mehr den Ausgleich. „Kompliment an meine Mannschaft, die hervorragend gekämpft hat und sich durch den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand nicht aus dem Konzept hat bringen lassen“, lobte Edinger insbesondere die Defensive mit den beiden starken Torhüterinnen Michaela Gärtner und Jennifer Jung. me

