Erster Dämpfer für TV Lampertheim

Lampertheim.Jetzt hat es die Handballer des TV Lampertheim doch erwischt. Und das auch noch in eigener Halle. Mit 28:33 (14:16) verlor das Bezirksoberliga-Team von Trainer Achim Schmied am Sonntagabend gegen die HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten und der Übungsleiter musste zugeben: „Wir hätten auch keinen Punkt verdient gehabt.“

Die Spargelstädter waren besonders in der Abwehr weit von der Form der vergangenen Wochen entfernt. Die 33 Gegentreffer sprechen eine deutliche Sprache. „Für unsere Verhältnisse waren das viel zu viele“, so Schmied, der die Partie in drei Teile aufspaltete: Die schwachen ersten 20 Minuten, dann die starken 20 in der Mitte und dann die letzten 20, als wieder wenig zusammenlief.

Lob für Gegner

„Wir kamen nicht richtig in den Rhythmus, was aber natürlich auch daran lag, dass Rüsselsheim seine Sache gut gemacht hat“, zollte er den Gästen Lob. Schon im Vorfeld hatte Schmied vor Rüsselsheim gewarnt, erwartete eine Trotzreaktion nach deren durchwachsenem Saisonstart mit bis dato 0:4 Punkten. „Ich rechne sehr wohl damit, dass Rüsselsheim sich nach oben arbeitet“, ist die HSG für den Lampertheimer Trainer eine Spitzenmannschaft, „was aber noch lange keine Entschuldigung dafür ist, in eigener Halle gegen sie zu verlieren“, schob Schmied nach.

In den ersten zehn Minuten sah es noch ordentlich aus für den TVL (3:2), dann häuften sich die Fehlwürfe, Rüsselsheim konterte und setzte sich auf 8:3 (15.) ab. Zudem lief Gäste-Rückraum-Shooter Mirco Reinheimer allmählich heiß, so dass Schmied sich gezwungen sah, ihn in Manndeckung zu nehmen. „Das klappte eigentlich auch ganz gut“, fand der Trainer, dessen Team sich auch allmählich in die Partie hinein kämpfte. Die stärksten 20 Minuten der Partie aus Lampertheimer Sicht waren angebrochen.

Beim 11:13 (24.) waren die Gastgeber wieder in Schlagdistanz und nach dem 14:16 zur Pause gelang nach dem Wiederanpfiff beim 18:18 (35.) nicht nur der Ausgleich, sondern zwei Minuten später beim 20:18 sogar eine Zwei-Tore-Führung.

Bis zum 21:21 (43.) war die Begegnung nun ausgeglichen und schien tatsächlich zu Gunsten der Lampertheimer zu kippen. „Dann haben wir aber aus unerklärlichen Gründen wieder zu viele Fehler fabriziert und gute Chancen ausgelassen“, ärgerte sich Schmied. Rüsselsheim legte ein 24:22 und 27:23 (49.) vor. Die Gastgeber fanden nicht mehr den Hebel, um die Partie noch einmal zu kippen. Beim 27:31 (58.) war die Entscheidung gefallen und die erste Saisonniederlage des TVL besiegelt.

Derby am Freitag

„Das war kein gutes Spiel von uns. Aber wir dürfen uns nicht lange damit aufhalten. Ab Dienstag müssen wir im Training wieder Vollgas geben und uns auf das Derby am Freitagabend in Heppenheim vorbereiten“, blickte Schmied gleich nach vorne: „Das ist ein Spiel, in dem wir gute Chancen haben, aber nur, wenn wir nicht wieder so viele Fehler machen, wie heute.“ me

TVL-Tore: Michael Redig (6), Matthias Zielonka (5/2), Karb (4), Glanzner, Eschenauer, Gaebler (je 3), König, Deissler, Fröhlich (je 1).

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019