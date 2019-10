Erster Lola-Coup

Lorsch/Lampertheim.Premierensieg für die FSG Lola: Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Saisonbeginn feierte die neugegründete Frauenspielgemeinschaft von Tvgg Lorsch und TV Lampertheim nun einen 22:18 (10:8)-Sieg gegen die ESG Erfelden. Das Lola-Trainerduo Jürgen Held und Florian Gleich war entsprechend erleichtert, dass sich ihre Mannschaft endlich für die gute Arbeit in den Übungseinheiten belohnt hat.

Nur ein einziges Mal lagen die A-Liga-Handballerinnen zurück – beim 1:2 in der fünften Minute. Danach legte Lola immer knapp vor, schaffte es aber erst im zweiten Spielabschnitt, sich etwas abzusetzen. Beim 18:14 (47.) nahm der Sieg Konturen an – und als Katrin Grieser mit einem Doppelpack zum 22:16 erhöhte, war dies zwei Minuten vor dem Ende die Entscheidung.

Die beiden letzten Treffer Erfeldens waren nur noch Ergebniskosmetik. Ein Sonderlob der Trainer verdiente sich Torhüterin Melanie Ringel, „die eine ganz starke Leistung ablieferte und in den entscheidenden Situationen unser Rückhalt war“, so Florian Gleich, der zudem in der voll besetzten Bank und den vielen Wechselmöglichkeiten einen ganz großen Pluspunkt für seine Auswahl sah.

FSG-Tore: Katrin Grieser (7/3), Nadine Gärtner (5/1), Lea Burkhardt (4/2), Nina Zink (2), Kirstin Seibel, Serena Clement, Marie-Christin Hafner, Esther Berg (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019