„Es ist letztlich nur ein Hobby“

Mannheim.Am Donnerstag überschlugen sich auch bei den Handballern die Ereignisse. Am Ende des Tages stand für den Bereich des Badischen Handball-Verbands (BHV) die Aussetzung des Spielbetriebs bis nach Ostern. Dass diese Entscheidung kommen musste, darüber herrscht in Reihen der Trainer und Verantwortlichen Konsens, wie eine kleine Umfrage dieser Redaktion verdeutlicht.

Siggi Oetzel, Trainer des Frauenhandball-Badenligisten HSG Mannheim, lässt keinen Zweifel daran, dass die Entscheidung richtig war: „In diesen Zeiten muss man sich vor Augen halten, dass Handball für uns alle ein Hobby ist. Ein sehr schönes, dem wir mit Leidenschaft nachgehen – aber letztlich doch nur ein Hobby.“ Dabei könnte gerade für die Seckenheimerinnen die Unterbrechung des Spielbetriebs bittere Folgen haben. Käme es nicht mehr zu einer Aufnahme der Runde, was sich der BHV bewusst offen gehalten hat, müsste entschieden werden, wie die Wertung erfolgt. Aktuell ist die HSG Zweiter mit 24:4 Punkten hinter der SG Nußloch, die ein Spiel mehr absolvierte und auf 25:5 Punkte kommt. Zudem hat Mannheim das Hinspiel gegen Nußloch gewonnen, das Rückspiel steht noch aus. „Das wird sicherlich eine von vielen schwierigen Entscheidungen für den Verband sein“, so Trainer Oetzel. „Uns bleibt jetzt aber nicht anderes übrig, als abzuwarten.“ Für die nächste Woche wurde bei der HSG auch das Training abgesagt, „und dann werden wir von Woche zu Woche weiterschauen“, so der Coach.

Christian Müller, Trainer des Männer-Badenligisten TSV Amicitia Viernheim, unterstützt die Entscheidung des Verbands: „Ich finde die Formulierung des BHV sehr treffend. Prävention ist keine Hysterie und Ignoranz ist kein Mut. Natürlich hätte ich gerne gespielt, aber es gibt momentan wirklich Wichtigeres“, meint der Coach der Südhessen.

„Keine andere Wahl“

Viernheims Sportlicher Leiter Ralf Schaal sieht es ganz genauso: „Die Entscheidungsträger hatten keine andere Wahl. Man will sich später nicht vorwerfen lassen, nicht frühzeitig alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, um die rasante Ausbreitung des Virus zumindest etwas einzudämmen. Der Verband hat sich diese Entscheidung sicherlich nicht leicht gemacht, zumal damit noch jede Menge Arbeit wartet. Denn wer weiß schon, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann und was in Sachen Auf- und Abstieg passiert.“

Marco Dubois, Trainer des Badenligisten TV Friedrichsfeld, sieht die Entscheidung etwas zwiegespalten: „Ein gesunder Respekt vor dem Virus ist okay. Aber in der Badenliga sind die Hallen nicht so voll, dass das zwingend ein Problem sein muss. Aber letztlich ist das Aussetzen des Spielbetriebs verständlich.“ Der Sprecher der Friedrichsfelder, Florian Kuhn, rechnete bereits mit der Absage: „Jetzt müssen wir besonnen die weitere Entwicklung abwarten und schauen, ob die Runde noch einmal aufgenommen wird.“

Thomas Schmid, Sportlicher Leiter der SG Heddesheim (Badenliga) rechnet nicht damit, dass die Saison im April weiterläuft: „Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, dass die Runde hiermit beendet ist.“ Daran, dass die Entscheidung zwingend war, hat Schmid keinen Zweifel: „Im Jugendbereich war es ohnehin völlig alternativlos und wenn man es dann konsequent macht, dann ist das jetzt der richtige Weg. Das gilt es nun so zu akzeptieren.“ me

