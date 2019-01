Heddesheim.Es war wie von Trainer Branko Dojcak prophezeit: Seine Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim mussten sich im Derby gegen den TV Schriesheim mächtig strecken, um den 27:22 (13:10)-Erfolg einzufahren.

Die Gäste, als Vorletzter in akuter Abstiegsgefahr, traten ohne Respekt beim Vierten an, ließen sich auch von einem frühen 2:5-Rückstand nicht beirren. Im Gegenteil: Schriesheims Beste, die zwölffache Torschützin Anika Mackert, glich zum 7:7 (18.) und 9:9 (23.) aus. Dojcak sah sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen, stellte sein Team noch einmal neu ein und hatte damit Erfolg: Die Ex-Schriesheimerin Jule Paloj brachte Heddesheim wieder in Führung und zwei Zeitstrafen gegen die Gäste später – Parej Sina Pinto und Anika Mackert mussten raus – stand es 14:10 für die favorisierten Gastgeberinnen. „Es war kein Spaziergang, die Trainer Christin Herrmann und Daniela Müller hatten ihr Team wieder sehr gut eingestellt“, so Dojcak.

Dennoch machte sich in der zweiten Hälfte die spielerische Überlegenheit und der in der Breite besser aufgestellte Kader der SGH bemerkbar. Nach dem 12:10 erhöhte Heddesheim auf 14:10 kurz nach der Pause. Bis zum 15:19 durfte der TVS noch auf eine Überraschung hoffen, aber dann zog die Dojcak-Sieben auf 23:15 davon, was elf Minuten vor dem Ende die Entscheidung war.

Aus einer geschlossenen Teamleistung der SGH ragte die neunfache Torschützin Jule Paloj gegen ihren letztjährigen Club heraus.

TV Brühl – TSV Amicitia Viernheim 32:23 (10:12). Nichts war´s mit der erhofften Revanche: Nach der bitteren 24:35-Hinspielschlappe setzte es nun auch in Brühl eine deutliche Niederlage. Was die Südhessinnen im ersten Spiel nach der Weihnachtspause ablieferten, war meilenweit von dem entfernt, was zum Ende der Hinserie zum Sprung an die Tabellenführung führte. Es war über weite Strecken ein „lethargischen Auftritt“, wie Spielführerin Steffi Dietrich zu Protokoll gab. Hielt man in der ersten Hälfte noch kämpferisch dagegen und ging nach einem 7:7 sogar mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause, lief es im zweiten Abschnitt überhaupt nicht mehr.

Brühl setzte sich auf 19:16 ab und hatte auch nach dem 22:20 acht Minuten vor dem Ende die passende Antwort parat und sorgte mit zwei schnellen Treffern zum 24:20 (54.) für die Entscheidung. Viernheim setzte noch alles auf eine Karte, aber auch dieser Schuss ging nach hinten los und führte zur deutlichen Sieben-Tore-Niederlage. me

