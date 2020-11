Eulen bleiben nach Niederlage gegen Erlangen auf Abstiegsplatz

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen haben am Samstagabend mit 26:30 (13:15) gegen den HC Erlangen verloren. Damit verharren die Pfälzer auf einem Abstiegsplatz in der Handball-Bundesliga. Den Eulen gelang es während der Partie nicht einmal in Führung zu gehen. Ein kurzer Zwischensprint kurz vor der Pause brachte die Hausherren in der Eberthalle zwar noch mal kurzzeitig auf zwei Tore heran, Kapital schlugen die Eulen daraus aber nicht. In der zweiten Hälfte gelang es den Gästen, die Eulen auf Distanz zu halten. Bester Werfer auf Seiten der Ludwigshafener war Hendrik Wagner, der vier Tore erzielte.

