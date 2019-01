Fans fluten die Arenen

Köln.Erwin Feuchtmann wusste gar nicht, wie ihm geschah. 13 267 Menschen riefen in der Kölner Arena den Namen des chilenischen Nationalspielers nach der 27:37-Niederlage gegen Katar in den Platzierungsspielen um die Ränge 13 bis 17. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagte der Rückraum-Mann mit dem Großvater aus Mannheim spürbar mitgenommen, als er über das Hallenmikrofon zu den Zuschauern sprach. Keine Frage: Eine Handball-Begeisterung wie diese gibt es nur in Deutschland, wo auch sämtliche Begegnungen mit den „kleinen“ Mannschaften gut besucht waren. In Dänemark sah das anders aus, wo die Fans praktisch nur zu den Partien der Heimmannnschaft in die Hallen stürmten. In der riesigen Jyske Bank Boxen von Herning mit einem Fassungsvermögen 15 000 Plätzen verloren sich mehrmals weniger als 5000 Besucher.

Trotzdem wurde bei dieser WM – dank Deutschland – ein Zuschauerrekord aufgestellt. Etwa 900 000 Fans (bisheriger Rekord: 750 000 bei der WM 2007 in Deutschland) verfolgten die Partien. Allerdings: Durch die Verteilung der Spiele auf zwei Länder ging definitiv ein wenig WM-Flair verloren. „Gefühlt waren das lange Zeit zwei Turniere“, sagte DHB-Vize Bob Hanning. mast

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019