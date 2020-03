Friedrichsfeld bricht den Auswärtsbann

Mannheim.Es ist vollbracht: Im zehnten Auswärtsspiel der Saison feierten die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld endlich den ersehnten ersten Sieg. Mit 29:26 (16:13) gewann das Team von Trainer Marco Dubois bei der SG Leutershausen II.

In der überaus engen Partie war es in der Schlussphase Friedrichsfelds Jochen Zimmer, der den Unterschied machte. Schon zuvor drückte er mit seinen Treffern und seiner starken Defensivarbeit dem Spiel seinen Stempel auf, dann klaute er Leutershausen beim Stand von 25:25 den Ball, lief einen Konter und schloss erfolgreich zum 26:25 ab. Kurz darauf war er in der Deckung wieder zur Stelle, eroberte erneut die Kugel und im Angriff setzte Raimonds Trifanovs das 27:25 drauf, ehe erneut Zimmer mit einem Doppelpack zum 29:25 30 Sekunden vor dem Ende alles klar machte. Der letzte Treffer für Leutershausen durch Peter Mohr war nur noch für die Statistik. Völlig konsterniert verließen die Bergsträßer das Spielfeld, hatten sie doch über weite Strecken eine starke Partie abgeliefert, es aber verpasst, sich dafür zu belohnen.

Beim Stande von 25:24 sieben Minuten vor dem Ende hatte das Team von Trainer Roger Grössl noch alle Trümpfe in der Hand und war sowohl spielerisch als auch kämpferisch stark. „Die Mannschaft war gegenüber dem letzten schwachen Auftritt in Wiesloch nicht mehr wiederzuerkennen“, lobte auch SGL-Betreuer Jürgen Fitzer. „Leider wurden in der Schlussphase unsere Fehler von Friedrichsfeld eiskalt bestraft“, musste er mitansehen, wie die Punkte aus den Händen glitten.

Auf der anderen Seite war man froh, endlich den Auswärtsfluch besiegt zu haben: „Das war eine sehr ordentliche Leistung von uns“, fand Dubois. TVF-Sprecher Florian Kuhn zollte aber auch den Gastgebern Respekt, „die sehr hohes Tempo gegangen sind und uns damit das Leben schon sehr schwergemacht haben.“ Unisono sprachen sie danach von Jochen Zimmer als ihrem „Man of the Match“. „Durch diesen Sieg haben wir jetzt weiter Luft nach unten und unseren Platz im Mittelfeld gefestigt“, so Kuhn mit Blick auf 20:20 Punkte und Rang neun. Für Leutershausen bleibt die Lage angespannt: Nur einen Punkt Vorsprung hat die Drittliga-Reserve auf Schlusslicht St. Leon/Reilingen und am Sonntag wartet mit dem Spiel beim Liga-Vierten Knielingen die nächste extrem schwere Aufgabe für das Team von Roger Grössl.

Viernheim – HG Oftersh./S. II 23:20

Es war eine extrem zähe Partie zwischen den Viernheimern und der Drittliga-Reserve der HG: In der ersten Hälfte drückten beide Abwehrreihen dem Spiel ihren Stempel auf, im Angriff blieb hingegen vieles Stückwerk. Erst nach der Pause konnten sich die Südhessen freischwimmen und den Drittletzten distanzieren. Nach dem 16:11 (44.) schmolz der Vorsprung noch einmal auf zwei Tore (20:18, 58.), aber das Team von Trainer Christian Müller ließ sich die Punkte nicht mehr nehmen. Der Lohn für einen hart erkämpften Arbeitssieg: Die Viernheimer kletterten auf Platz zwei.

Heddesheim – Heidelsheim 29:21

Gegen den bisherigen Tabellenzweiten präsentierten sich die Heddesheimer wieder von ihrer besten Seite: Basierend auf eine starke Deckung und mit einem gut aufgelegten Marc Kolander im Tor setzten sich die Nordbadener schon in der ersten Hälfte auf vier Tore ab.

Im zweiten Abschnitt gelang dem Team um Spielertrainer Martin Doll dann ein 5:0-Lauf zum 19:10, was in der 38. Minute bereits die Vorentscheidung bedeutete – zumal die Deckung auch danach sehr aufmerksam agierte. me

